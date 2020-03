Lkw-Transitverbot nun auch auf B147

Im Salzburger Vorstoß für ein Lkw-Transitverbot auf der B156 sind die Bundesländer Oberösterreich und Salzburg nach längerem Tauziehen jetzt offenbar übereingekommen, das Transitverbot auf beiden Landesseiten der B156 einzuführen – und gleich auch auf die B147 auszudehnen.

Eine Entscheidung auf höchster Ebene, die für viele einigermaßen überraschend kommt: Oberösterreich hatte den Salzburger B156-Vorstoß in der Vergangenheit kritisiert. Nun soll das Transitverbot auf beiden Seiten verordnet und im nächsten Schritt auf die B147 ausgedehnt werden.

Es gehe um den internationalen Transit, der Ziel- und Quellverkehr bleibe ausgenommen. So könnte ein Unternehmen aus dem Bezirk Braunau beispielsweise für den Transport nach Tirol weiterhin die B156 durch Salzburg benutzen, heißt es.

Rippl: "Eine brauchbare Lösung"

Erich Rippl, SP-Landtagsabgeordneter und Bürgermeister der Gemeinde Lengau, die an der B147 liegt, äußert sich positiv. „Eine brauchbare Lösung. Solche Sperren sind die einzige absolut wirksame Möglichkeit, die Mautflucht von der Autobahn herunter durch unsere Ortszentren zu unterbinden. Damit würde auch den Resolutionen der sechs Gemeinden Schalchen, Lochen, Lengau, Mattighofen, Munderfing und Braunau voll entsprochen. Wir haben uns lange dafür eingesetzt.“

Bei den bayerischen Nachbarn ist der Ärger, wie berichtet, groß. Werde die B156 wie angekündigt per 15. März für den Transit gesperrt – und dazu auch noch die B147, werde sich der Ausweichverkehr ins angrenzende Bayern verlagern.

„Die logische Folge und einzige sinnvolle Ausweichroute führt dann auf der bayerischen Seite über die B12 und im weiteren Verlauf auf der B20 durch das Stadtgebiet Burghausen über Tittmoning und Laufen zu den Grenzübergängen nach Salzburg bzw. Walserberg. Damit wird ein bestehendes Verkehrsproblem in Oberösterreich und im Land Salzburg auf eine Trasse in Bayern abgewälzt, die bereits jetzt deutlich überlastet ist“, so mehrere bayerische Bürgermeister, die Maßnahmen ankündigen.

Bayern mit Gegenmaßnahmen

Als erste dieser Maßnahmen findet am Montag, 16. März, von 6.30 bis 8 Uhr an der Länderbrücke der Stadt Laufen eine Demonstration statt. Die Länderbrücke ist in diesem Zeitraum für den Verkehr gesperrt. Weitere Maßnahmen seien in Planung, so die bayerischen Bürgermeister. Es gelte klarzumachen, dass „so weitreichende Entscheidungen“ nicht im Alleingang durch die österreichische Seite getroffen werden können.

Wie berichtet, denke Berchtesgadens Landrat Georg Grabner bereits eine Neubewertung beim „kleinen deutschen Eck“ an, „das von vielen österreichischen Frächtern unberechtigterweise genutzt“ werde.