Lkw-Speziallösungen für den französischen Markt

Der Premiumhersteller für Lkw-Aufbauten, der in Frankreich durch den Händler Berroyer SA vertreten ist, habe es mit einem neu entwickelten Heck geschafft, die nahezu multifunktionalen Anforderungen der Transporteure zu erfüllen. "Frankreich spielt als Absatzmarkt für die Schwarzmüller Gruppe noch keine große Rolle. Aber wir haben Überlegungen, wie sich dies ändern soll. Vom Kippanhänger erwarten wir uns einen Impuls", sagt Schwarzmüller-CEO Roland Hartwig.

Der Schlüssel zum Erfolg sei die Rückwand des Kippanhängers. Sie lasse sich mittels Hydraulik jederzeit nach oben öffnen und kippe nicht nur beim Entladevorgang auf. In der Folge seien große Steine sowie lange Teile beim Transport kein Problem. Das Heck ist überdies geteilt und lässt sich über zwei Türen seitlich öffnen. So stehe die Mulde auch dann in voller Breite offen, wenn die Hydraulik nicht eingesetzt werden kann, zum Beispiel bei Platzmangel. Zusätzlich sind in die Rückwand zwei Asphaltschieber eingebaut.