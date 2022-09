Lkw beschädigte Imbissstube: Polizei bittet um Hinweise

Der bislang unbekannte Lenker beschädigte gegen 5:30 Uhr die Imbissstube in Oberkriebach vermutlich beim Reversieren. Der in Holzbauweise ausgeführte Anbau wurde dabei so weit verschoben, dass ein rund 20 Zentimeter breiter Spalt zwischen dem Imbissstand und dem Anbau entstand.

Der Lkw-Lenker und Zeugen des Vorfalles werden ersucht, sich bei der Polizeiinspektion Hochburg-Ach unter der Nummer 059133 4201 zu melden.