Lkw bei Kollision mit Zug in Munderfing in zwei Teile gerissen

Ein Bild der Verwüstung bot sich den Einsatzkräften am Mittwochvormittag im Gemeindegebiet von Munderfing (Bezirk Braunau am Inn): Ein Lastwagen war an der Eisenbahnkreuzung der Achenloher Gemeindestraße mit einem Regionalzug zusammengestoßen und dabei in zwei Teile gerissen worden. Das Zugfahrzeug mit der Fahrerkabine stürzte um und kam auf der linken Fahrzeugseite zu liegen. Der unbeladene Anhänger kam auf der gegenüberliegenden Gleisseite zum Stillstand.

Der Bahnübergang ist unbeschrankt und mit Stoptafel gesichert. Bild: (Manfred Fesl)

Der Regionalzug der Bahnlinie Steindorf – Braunau kam trotz Vollbremsung erst ein Stück weit später zum Stehen. Die 40-jährige Lokführerin hatte nicht mehr rechtzeitig anhalten können, als der Sattelzug gegen 9:50 Uhr die unbeschrankte, mit Stopptafel gesicherte Kreuzung in langsamen Tempo überquerte. Wieso der 51-jährige Lenker des Lastwagens trotz des herannahenden Zuges auf die Gleise fuhr, ist nicht bekannt. Laut Polizei hatte er zuvor angehalten und dann rund 30 Meter zurückgesetzt, um entgegenkommenden Pkws vorbei zu lassen.

Feuerwehr, Rettung und Polizei standen im Einsatz. Bild: (Manfred Fesl)

Fahrgäste blieben unverletzt

Der Innviertler zog sich bei dem Unfall so schweren Verletzungen zu, dass er nach der Erstversorgung durch Sanitäter der Rettung Mattighofen in das Krankenhaus nach Ried gebracht werden musste. Die Lokführerin und die 18 Personen, die sich zum Unfallzeitpunkt im Zug befanden, überstanden den Zusammenstoß unverletzt. Sie wurden von Einsatzkräften der Feuerwehren Achenlohe, Markt Friedburg, Munderfing und Mauerkirchen aus dem Waggon geleitet. Am Sattelkraftfahrzeug entstand Totalschaden. Die Zuggarnitur wurde schwer beschädigt, teilte die Polizei am Mittwochabend mit. Die Arbeiten an der Unfallstelle nahmen mehrere Stunden in Anspruch.

Die Zuginsassen überstanden den Unfall unverletzt. Bild: (Manfred Fesl)

Der Unfallort im Gemeindegebiet von Munderfing:

