Liturgie verstehen: Zwei Vorträge

Im Pfarrsaal St. Stephan spricht er ab 19 Uhr zum Thema "Die sonntägliche Eucharistiefeier als Zentrum christlichen Lebens", im Fokus steht auch die Frage: "Warum sonntags in die Kirche gehen?"

Am Donnerstag, 30. November, 19 Uhr, wird Ewald Donhoffer vom Institut für Liturgiewissenschaft und Sakramententheologie in Linz einen Vortrag mit Workshop in Braunau abhalten. Das Thema: "Beten mit Leib und Seele". Beide Vorträge sollen Gläubigen dabei helfen, Liturgie (wieder) verstehen zu lernen und ihnen Einblicke in das liturgische Grundverständnis bieten.

