Literatur, Musik und Wanderung: Radek Knapp liest in Maria Schmolln

Er ist bekannt für seine Romane "Herrn Kukas Empfehlungen" oder "Der Gipfeldieb". Sein Band "Franjo" wurde mit dem aspekte-Preis ausgezeichnet, 2017 veröffentlichte er das Buch "Der Mann, der Luft zum Frühstück aß": Autor Radek Knapp. Der in Warschau geborene Schriftsteller, der in Wien wohnt, kommt am Samstag, 19. Oktober, nach Maria Schmolln. Der Kulturausschuss der Gemeinde hat ihn zur diesjährigen Literaturwanderung in den Innviertler Wallfahrtsort geladen. Mitkommen werden auch der polnische Akkordeonist Krzysztof Dobrek und der russische Violonist Aliosha Biz. Das Duo sagt über sich selbst: "Bei uns klingt der Tango wienerisch, der Jazz jiddisch und die Musette hat einen russischen Touch."

Idyllische Herbstwanderung

Besucher der Literaturwanderung erwarten daher "ironische Erzählungen und rasante Weltmusik" sowie ein humorvoller Nachmittag mit Wanderungen durch die herbstliche Schmollner Landschaft. Beginn ist um 13 Uhr beim Wirt z’Schweigersreith. In den Pausen während der Wanderung gibt Autor Radek Knapp ausgewählte Texte zum Besten. Unter anderem ironische Erzählungen über sympathische Anti-Helden mit Bezug zu seiner früheren Heimat Polen. Auch die Musiker spielen in den Wanderpausen. Wenn das Wetter nicht mitspielt, findet die Veranstaltung im Gasthaus statt.

Karten für die Literaturwanderung am Samstag, 19. Oktober, ab 13 Uhr vom Wirt z’Schweigersreith aus sind erfahrungsgemäß sehr beliebt und bereits zu haben: im Maria Schmollner Gemeindeamt unter der Telefonnummer 07743/2255.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Maria Schmolln Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.