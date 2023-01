Lisa Steiner ist neue Leiterin der Pränatalambulanz in Braunau

Oberärztin Lisa Steiner hat die Leitung der Pränatalambulanz im Krankenhaus St. Josef in Braunau übernommen. Die Ambulanz ist Teil der gynäkologischen Abteilung unter der Führung von Primar Gottfried Hasenöhrl, der diese in den vergangenen 17 Jahren aufgebaut hat.

"Hohe Einsatzbereitschaft"

"Es freut uns, dass die Abteilung im pränatalmedizinischen Bereich nicht nur stabil ist, sondern sie fachlich nunmehr erweitern und ausbauen zu können. Wir haben mit Lisa Steiner eine höchst professionelle Besetzung gefunden. Sie hat sich in den vergangenen Jahren durch hohe Einsatzbereitschaft und kontinuierliche Weiterbildungen ausgezeichnet", sagt Primar Hasenöhrl.

Geburtsmedizin stärken

"Mein Ziel ist es, die Kompetenz im Bereich Pränatal- und Geburtsmedizin stetig zu stärken und für die Zukunft weiter auszubauen", so Lisa Steiner, die 1988 in Niederösterreich geboren wurde und an der medizinischen Universität in Wien studiert hat. Die Pränatalambulanz im Krankenhaus Braunau gilt als wichtiges Zentrum für werdende Eltern und als unverzichtbarer Bestandteil für die Versorgung und Betreuung bei Risikoschwangerschaften.

Das Spektrum der Spezialuntersuchungen reicht vom Ersttrimesterscreening ("Nackenfaltenmessung") und Organscreening über die Betreuung von Risikoschwangerschaften (z. B. bei Zwillingen) bis zu Punktionen.

