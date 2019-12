Lions-Tarockturnier in Ried

Die Tarockfreunde warten schon auf den Termin: Am Samstag, 4. Jänner, geht die 18. Auflage des Tarockturniers des Lions Clubs Ried in der Bauernmarkthalle über die Bühne. Der Rieder Serviceclub stellt sich mit diesem Benefizturnier wieder in den Dienst der guten Sache – der Reinerlös wird für soziale Zwecke gespendet.

Das Lions-Turnier zählt traditionellerweise zum Hausruck-Cup und wird nach dessen Regeln ausgetragen. Organisator Karl Großbötzl von den Rieder Lions hofft wieder auf Tarockfreunde aus allen Landesteilen – und er hofft auf besseres Wetter als im Vorjahr. Da musste Anfang Jänner das Turnier wegen starker Schneefälle verschoben werden.

"Wir freuen uns schon auf viele Tarockierer, denn es geht beim Turnier um den guten Zweck. Der Reinerlös fließt bedürftigen Menschen in der Region zu", sagt Karl Großbötzl.

Beginn ist um 15 Uhr, auf die erfolgreichen Teilnehmer warten wieder lukrative Preise. Die OÖNachrichten sind als Medienpartner des Turniers mit dabei. Für die Teilnehmer ist eine Tarock-Hotline eingerichtet: 0660 / 5275150.