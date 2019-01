Lions schicken verdienten Jugendlichen in die Ferien

BEZIRK BRAUNAU. Ausschreibung: Jugendliche können sich für einen Platz in einem der 44 Lions-Sommercamps weltweit bewerben, alles wird bezahlt.

Bernhard Leitgeb, Willi Cechovsky und Gerhard Lindlbauer von den Lions Bild: Alexander Schwarzl

Drei Wochen in einem anderen Land unterwegs, um Spaß zu haben, Erfahrungen zu sammeln und viel zu erleben. Der Flug ist bezahlt, ein bisschen Geld ist noch in der Tasche. Das wollen die Lions der beiden Clubs im Bezirk – sprich Mattigtal und Braunau – einem Jugendlichen aus dem Bezirk ermöglichen. Die Zeche geht auf sie!

Sie schicken einen Jugendlichen in den kommenden Sommerferien in eines der Lionscamps, die es von Argentinien bis Japan, von Kanada bis Australien, von Norwegen bis Zypern, und von Portugal bis zur Ukraine gibt. Also auf der ganzen Welt. Alle mit einem speziellen Programm, zum Beispiel Wassersport in Dänemark oder Archäologie und Museen in Zypern bis hin zur Gastronomie-Entdeckerreise in Frankreich oder Rafting in Australien. "Jedes Camp hat sein eigenes Motto. Auch in Burgkirchen wird es diesen Sommer eines zum Thema ‘The Sound of Music’ geben", sagt Willi Cechovsky, der Camp-Leiter wird. 30 Jugendliche aus aller Welt werden da sein, die Umgebung erkunden, über die Geschichte lernen und miteinander musizieren.

Im Gegenzug wollen die Lions einen jungen Menschen aus dem Bezirk, der sich sozial engagiert, in die Welt hinausschicken. "Umwege erhöhen die Ortskenntnisse und erweitern den Horizont", sagt Mattigtal-Lions-Präsident Bernhard Leitgeb. Solche "Umwege" sollen auch den jungen Menschen des Bezirks ermöglicht werden, die sie sich vielleicht selbst nicht leisten können. "Jugendliche zwischen 16 und 22 Jahren, die sich bei uns in der Region in irgendeiner Art sozial engagieren, können sich bewerben und sollen so für ihr Engagement belohnt werden", erklärt Braunaus-Club-Präsident Gerhard Lindlbauer. Wer Interesse hat, kann sich vorab über die Camps im Internet unter lionslcamp.at informieren und sich bewerben. Einfach ein kurzes Motivationsschreiben mit Lebenslauf per Mail an lc.mattigtal@gmx.at schicken.

Achtung: Einreichfrist endet am 20. Februar!

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema