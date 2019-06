Lions schicken Manuela nach Finnland

BEZIRK BRAUNAU. Drei Wochen in einem anderen Land, bezahlter Flug, Taschengeld und bestimmt jede Menge unvergessliche Momente und prägende, lehrreiche Erfahrungen: Manuela Reichl aus Schalchen ist die Siegerin der Lions-Ausschreibung für eines der weltweit stattfindenden Sommercamps. Ihre Reise geht Mitte Juli nach Finnland. "Ich freue mich wirklich schon sehr und bin auch etwas aufgeregt, was mich erwartet", sagt die 18-jährige Schülerin der HLW Braunau. "Ihr Motivationsschreiben hat uns gleich überzeugt", sagt Gerhard Lindlbauer, Lions-Club-Präsident der Braunauer. Die beiden Lions-Clubs im Bezirk haben sich zusammengeschlossen, um einer jungen Person aus der Region, die sich durch Engagement verdient gemacht hat, mit dieser Reise zu belohnen. "Es war schnell klar, dass Manuela gewinnt, sie erfüllte alle Voraussetzungen, die wir vorab festgelegt hatten", stimmt auch Lions-Mattigtal-Präsident Bernhard Leitgeb zu. Warum? Bescheiden erzählt die junge Frau, dass sie in der Flüchtlingsklasse der Schule aktiv mitgeholfen hat und dass sie wegen ihres sozialen Engagements schon zweimal zur Schülerin des Monats gewählt wurde.

Burgkirchen, Nabel der Welt

Nicht nur unsere Jugend in die Welt hinausschicken, sondern erstmals auch Jugendliche aus aller Welt bei einem Lions-Camp im Bezirk Braunau begrüßen zu können, steht im Sommer auf dem Programm der beiden Serviceclubs.

In Burgkirchen wird es in diesem Sommer ein Camp zum Thema "The Sound of Music" geben. 30 Jugendliche aus der ganzen Welt werden kommen, um unsere Umgebung zu erkunden und über die Geschichte zu lernen, vor allem aber, um miteinander zu musizieren und Spaß zu haben. "Wir machen viele Ausflüge, zum Beispiel nach Wien, an den Mattsee, aber auch zum Obersalzberg zum Kehlsteinhaus. Denn auch unsere Geschichte soll thematisiert werden", erzählt Leitgeb. Camp-Leiter ist der Mauerkirchner Willi Cechovsky. Der Fokus liegt trotz viel Rahmenprogramm aber auf der Musik.

Auch die Öffentlichkeit soll beim ersten Lions-Camp im Bezirk Braunau auf ihre Kosten kommen. Am 26. Juli wird es ein großes, öffentliches Abschlusskonzert geben. (mala)