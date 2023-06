Lions-Galakonzert Ried: Johannes Meissl dirigiert das OÖ Mozartensemble

Es ist ein Fixpunkt im Rieder Musikjahr – das Galakkonzert des Rieder Lions Club. Am Sonntag, 25. Juni (19 Uhr, Jahnturnhalle) wird dem OÖ Mozartensemble unter der Leitung von Julia Kürner ein besonderer Dirigent voranstehen: Johannes Meissl, Geiger und Vizerektor der mdw - Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien. Der gebürtiger Rieder dirigiert das Ensemble, als Solist ist der Innviertler Pianist Johannes Wilhelm am Klavier zu hören. Geboten werden zwei besondere musikalische Leckerbissen: Ludwig van Beethovens Konzert Nr. 5 für Klavier und Orchester sowie Wolfgang Amadeus Mozarts Symphonie Nr. 40 in g-moll.

Johannes Meissl wurde 1961 in Ried geboren, und an der Rieder Musikschule erhielt er seinen ersten Geigen-Unterricht. Er ist Solist in verschiedenen Kammermusikensembles und seit 2019 Vizerektor an der Musik-Uni in Wien. Ein OÖN-Exklusivinterview mit Johannes Meissl lesen Sie am Donnerstag in der Rieder/Schärdinger Volkszeitung und Braunauer Warte bzw. auf nachrichten.at

Der Pianist, der Ried liebt

Der Innviertler Pianist Johannes Wilhelm spielt Beethovens Klavierkonzert Nr. 5 Bild: EVA WOECKL



Johannes Wilhelm - er stammt aus der Innviertler Gemeinde Burgkirchen - hat nach dem Besuch des BORG Ried an der Universität Mozarteum Salzburg studiert. Er ist als Pianist international gefragt, hat auf Konzertbühnen in vielen Ländern gespielt und ist immer wieder zu Konzerten in Ried zu Gast. Auch Wilhelm ist Mitglied des Lions Club Ried.

Karten sind in der OÖN-Redaktion Ried, in der Buchhandlugn Dim und in der LMS Ried erhältlich.

