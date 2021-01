Lineckers Software erleichtert die Arbeit in der Gastro

Als Sohn einer Wirtsfamilie aus Schalchen wusste Fritz Linecker bereits in jungen Jahren, wie der Hase in der Gastronomie läuft. Nicht Wirt, sondern Programmierer wurde er, aber die Branche ließ ihn nicht los. "Ich habe festgestellt, dass hier ein großer Mangel an Software zur Erleichterung der Bürotätigkeiten, inklusive des Finanz- und Marketingwesens besteht", sagt er. Also begann er 1983 mit der Programmierung einer Hotelsoftware. Dann mit der eines Kassensystems, damit der Gastronom ein Gesamtsystem von einem Anbieter erhalten konnte. 1984 kam die Feuerprobe für seine Hotelsoftware, kurz vor der Wintersaison im Hotel Hanneshof in Filzmos.

Die Gesamtanschaffung bestand aus einem Computer mit 640 MB Hauptspeicher und 10 GB Festplattenspeicher, plus Drucker und der Hotelsoftware. "Jedes Tablet oder Handy hat heute die x-fache Speicherkapazität", sagt Fritz Linecker und lacht. Alles aus einer Hand, das war Lineckers Motto. "Die Arbeit war sehr zeitintensiv, Fernwartung per Internet war damals noch ein Fremdwort", erzählt er. Alles, was man nicht telefonisch klären konnte, musste direkt vor Ort erledigt werden.

1998 verkaufte Fritz Linecker die Firma an einen namhaften Mitbewerber, der ihn und seine fünf Mitarbeiter übernahm. 2005 startete er aber erneut in die Selbständigkeit. Hotelsoftware, Kassensystem und Therapiesoftware wurden völlig neu programmiert und auf moderne Beine gestellt. Programmierung und Verkauf wurden auf zwei Firmen aufgeteilt, damit konnte sich jeder auf sein Spezialgebiet konzentrieren. Nachdem ein Großteil der acht Kinder aus dem Haus war, wirkte auch Gattin Gerlinde Linecker in der Firma mit.

Der Hanneshof war von erster Stunde an überzeugt und blieb bis heute ein treuer Kunde der Lineckers. Heute haben seine drei Söhne Sebastian, Josef und Peter das Zepter in der Hand. Bei der Neugründung der Linecker GmbH 2018 konnte Fritz seinen Söhnen einen Kundenstock von 1200 Klienten und 14 Mitarbeiter übergeben. "Nicht der Kunde passt sich an die Software an, sondern die Software an den Kunden", so lautet das Motto des Linecker Trios.

Von Saiga Hans nach Aspach

Heuer wäre ein ganz besonderes Jahr für die drei Jungunternehmer gewesen. Nachdem leider in St. Johann keine Möglichkeit für ein Betriebsgelände bestand, wurde ein Neubau der Firma in Aspach realisiert. Das Trio legte bereits in der Planungsphase großen Wert auf Natur und Nachhaltigkeit. Mit der Photovoltaik-Anlage kann beinahe der komplette Energieverbrauch des Firmensitzes abgedeckt werden.

Die offizielle Eröffnung des optisch ansprechenden Gebäudes, die eigentlich für November geplant war, musste leider wegen Corona auf nächstes Jahr verschoben werden. Die Jungunternehmer und ihre Mitarbeiter genießen aber bereits die Vorzüge des neuen Bürogebäudes.

Artikel von Andrea Berer