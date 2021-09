Linecker: "Tage danach war das noch ziemlich surreal für mich"

3,8 Kilometer schwimmen, 180 Kilometer mit dem Fahrrad fahren und 42,195 Kilometer laufen – das ist die Ironman-Distanz. Diese hat Susanne Linecker vom Verein Triathlon Mattigtal aus Lochen am See im burgenländischen Podersdorf in 10:13:15 Stunden absolviert. Bei ihrem ersten Antreten in Klagenfurt im Jahr 2017 war die Ergotherapeutin nach 11:35 Stunden im Ziel.