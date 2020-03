Lieferservice wird laufend erweitert

Die Plattform, die auch Angebote aus dem Innviertel auflistet, wird laufend erweitert, so die Wirtschaftskammer als Betreiber. Der Lebensmittelhandel und die regionalen Nahversorger wie Bäcker und Metzgereien sowie Apotheken haben weiterhin geöffnet. Geschäfte mit vielen anderen Artikeln sind aber geschlossen – wer jetzt Güter via Internet bestellt, soll dies möglichst "regional" tun. Es geht am Ende auch um die Arbeitsplätze in der Region.

www.lieferserviceregional.at

Eine weitere Übersicht über Braunauer und Simbacher Unternehmen mit Online-Angebot und Lieferservice findet sich auf www.gutlebenaminn.com sowie für weitere Unternehmen aus dem Bezirk Braunau auf www.elektroland.at. Lebensmitteldirektversorger-Liste: www.mosauerin.at.

