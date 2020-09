„Kein Lied ist geplant, ich setze mich nicht einfach hin und nehme mir vor: ‘Jetzt schreib ich ein Lied’“, sagt Margarete Folie. „Die Lieder tauchen plötzlich auf und ich schreibe sie nieder“, beschreibt die Musikerin aus Waldzell, was in besonderen Momenten in ihr vorgeht. So wie vor wenigen Tagen beim Schwimmen, als ihr mitten am Attersee Musik und Text für ein neues Lied in den Sinn gekommen sind.