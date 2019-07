Lieber am grünen Rasen als auf dem Red Carpet

Er stammt aus einer bekannten Rieder Fußballerfamilie und hat mit fünf Jahren bereits bei der SV Ried seine „Karriere“ gestartet. Inzwischen ist er 26 und verdient in England sein Geld als Fußballprofi beim FC Barnsley (74.000 Einwohner). Kontakt zur Heimat hat er „fast täglich“: Samuel Radlinger hat aber auch abseits des berühmten Rasens für Furore gesorgt. 2016 heiratete er die deutsch-türkische Schauspielerin Sila Sahin, bekannt aus Theater, Film und Fernsehen, unter anderem aus „Gute Zeiten – Schlechte Zeiten“ (GZSZ). Seiner Frau zuliebe hat er deren Namen angenommen und trägt seither den Doppelnamen Sahin-Radlinger. Die beiden eineinhalb Jahre und wenige Monate alten Söhne sind der ganze Stolz des Innviertlers und seiner Gattin.

Volkszeitung: Im Rahmen unserer Serie „Was wurde aus...?“ blicken wir zehn Jahre zurück. Wenn Sie das tun, würden die Ereignisse, die Sie erlebt haben, ein Buch füllen. Würden Sie vielleicht trotzdem versuchen, unseren Lesern kürzestmöglich zu erklären, was Sie in dem Jahrzehnt erlebt haben?

Samuel Sahin-Radlinger: Ich glaube, neben den sportlichen Höhen und Tiefen, die ich in den letzten zehn Jahren erleben durfte, habe ich auch persönlich viel erlebt. Ich bin durch den Fußball früh von zu Hause weggezogen und habe in verschiedenen Ländern und Vereinen gespielt. Das spiegelt sich natürlich in der persönlichen Entwicklung wider. Und dann habe ich in dieser Zeit auch meine Frau kennengelernt, mittlerweile haben wir zwei wundervolle Söhne. Es gibt nichts Schöneres!

Sind Sie fußballerisch seit Ihrem Abgang von Ried dort gelandet, wo Sie immer schon mal spielen wollten, in England. Sie spielen derzeit in der „League One“. Wollen Sie noch höher hinaus?

Ich spiele jetzt zwar in England, wovon viele junge Fußballer träumen – ich auch wohlgemerkt –, aber ich will es hier auf jeden Fall in die erste Liga schaffen.

Was waren fußballerisch die wichtigsten Stationen nach Ried?

Ich war insgesamt acht Jahre bei Hannover 96 unter Vertrag, habe dort aber nie wirklich eine reale Chance zum Spielen bekommen. 2018 wurde ich nach Norwegen zu Brann Bergen verliehen. Dort konnte ich endlich zeigen, was ich drauf habe. Das war für mich eines der schönsten Fußballerjahre. Und jetzt arbeite ich hart daran, erfolgreich in England beim FC Barnsley zu spielen.

Der Innviertler will in England den Sprung in die erste Liga schaffen. Bild: privat

Sie sind mit einer sehr bekannten Schauspielerin verheiratet. Wie haben Sie sich gefühlt, als Sie zum ersten Mal unter Blitzlichtgewitter über einen Roten Teppich gelaufen sind? Wann und wo war das?

Ich bin sehr stolz auf das, was meine Frau bisher alles geleistet hat. Aber das ist nicht meine Welt, ich war noch auf einem Roten Teppich oder Ähnlichem dabei.

Können Sie sich einen Wechsel ins Showbiz vorstellen, als männliches Model oder Schauspieler?

Nein, bestimmt nicht. Das ist irgendwie komisch: Beim Fußball ein Interview zu geben oder vor vielen Kameras zu stehen, macht mir überhaupt nichts aus. Aber im Privatleben bin ich sehr kamerascheu.

Haben Sie noch Kontakte zum Innviertel?

Ja natürlich, heutzutage ist es ja ganz einfach per Video zu telefonieren. Da versucht man dann schon so oft es geht mit Familie und Freunden zu sprechen.

Was haben Sie vor, wenn Sie die Fußballschuhe endgültig an den Nagel hängen?

Konkrete Pläne habe ich noch nicht. Ich will ja auch noch, solange es geht, Fußball spielen. Aber natürlich macht man sich seine Gedanken und hat so seine Ideen im Hinterkopf.

Können Sie sich vorstellen, eines Tages in das Innviertel zurückzukehren?

Auf jeden Fall. Nur bin ich mittlerweile nicht mehr auf mich alleine gestellt. Das wird dann eine Familienentscheidung.

Was fehlt Ihnen – außer der Familie – vom Innviertel am meisten?

Der Schweinsbraten. Essen ist in England nicht gerade berühmt.