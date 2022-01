Lichtermeer und Gedenken an die Opfer der Pandemie

Es soll eine gut besuchte, aber stille Aktion sein, mit Maskendisziplin und genügend Abstand zwischen den Teilnehmenden. Bei der Kundgebung übermorgen wird an die mehr als 13.000 Corona-Toten in Österreich gedacht. Es soll ein Zeichen für jene gesetzt werden, die besonders unter der Pandemie leiden. Beginn ist am Freitag, 18.30 Uhr, am Braunauer Stadtplatz. Um 19 Uhr werden Kerzen angezündet oder mit anderen Lichtquellen geleuchtet. Dann folgen 15 Minuten Stille. Trillerpfeifen, Megaphone und Ähnliches sind nicht erwünscht. Nur die Kirchenglocken sollen extra für diesen Anlass läuten. Auf Plakate wird verzichtet, nur ein großes Transparent mit dem Schriftzug "Braunau kann mehr" ist in Vorbereitung. "Der Bezirk war in den vergangenen Wochen oft negativ in den Schlagzeilen. Die Kundgebung soll zeigen, dass Braunau mehr kann. Mehr Aufklärung, mehr Zusammenhalt, mehr Miteinander", sagt Andreas Penninger, der die Kundgebung initiiert hat.

Der Ausgangspunkt war der Angriff auf eine Pflegefachkraft in Braunau bei einer Demo der Corona-Maßnahmengegner. Die OÖNachrichten berichteten über den Vorfall, bei dem eine Pflegerin beschimpft und mit Kaffee begossen wurde. "Da ist definitiv eine Grenze überschritten worden", sagt Penninger. Durch sein Zutun hat sich eine private Initiative quer durch alle gesellschaftlichen Gruppen aus Wirtschaft, Kirche, Kultur und Zivilgesellschaft formiert. Die Kundgebung soll auch ein Kontrapunkt zu den Demos gegen die Coronaschutzmaßnahmen der Regierung sein. Neben Braunau will sich auch Simbach an der Aktion beteiligen, es soll eine Lichterkette über die Innbrücke gebildet werden.

Die Kundgebung ist erst der Anfang der Initiative. Nach dem 7. Jänner sollen noch weitere Aktionen folgen. Bei Infoabenden sollen Themen verarbeitet werden, die in der Corona-Krise besonders bewegen. Wie geht es den Kindern und Jugendlichen? Wie den Intensivpflegern? Was können Ärzte berichten? "Da schwebt uns einiges vor", sagt Penninger.