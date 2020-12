"Licht ist stärker als Virus"

Begleitet wurde er von Bezirksfeuerwehrkommandant Josef Kaiser und dem Oberamtswalter für Jugendarbeit des Abschnittes Mauerkirchen, Andreas Grabner. Nach einer kleinen Feier in der Stiftskirche St. Florian bei Linz empfing Tobias das Friedenslicht aus der Geburtsgrotte in Bethlehem.

Freitagabend wurde das Licht wie jedes Jahr an die bayerischen Kollegen übergeben. Die ansonsten feierliche und kameradschaftliche Jahresabschlussveranstaltung der eng verbundenen Feuerwehren "drent und herent" waren dieses Jahr geprägt von Abstand und Mund-Nasen-Schutz. Auch die Teilnehmerzahl musste auf ein Minimum reduziert werden. Das Friedenslicht wurde unter dem Motto "Das Licht ist stärker als das Virus" an den Grenzübergängen Ettenau-Tittmoning, Hochburg-Ach-Burghausen und Braunau-Simbach von den Jungfeuerwehrmitgliedern des Bezirkes an die bayerischen Kollegen der Landkreise Traunstein, Altötting und Rottal-Inn mitten auf den Brücken übergeben.

In jedem Abschnitt des Bezirkes gibt es eine für die Feuerwehren eingerichtete Abholstation für das Friedenslicht, um es dann in den Gemeinden verteilen zu können.