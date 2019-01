Licht am Horizont für Kinder in Afrika

RIED. Ein Benefiz-Fest geht für die Straßenkinder im Kongo am Samstag in Ried über die Bühne. Organisiert wird der afrikanische Nachmittag von der Riederin Isabelle Ntumba.

Diesen Kindern kommt der Erlös des Festes zugute Bild:

Seit Jahren engagiert sich der Verein „Licht am Horizont“ (LIHO) für die Straßenkinder im Kongo. Gegründet wurde diese Initiative von der aus dem Kongo stammenden Riederin Isabelle Ntumba. Am Samstag, 2. Februar, organisiert sie in der Arbeiterkammer Ried eine afrikanische Benefiz-Party. Der Erlös geht an das Kinderheim in Mbuji Mayi im Kongo, wo verwaiste Kinder betreut werden.

Beim Afrika-Fest in Ried wird nicht nur Einblick in die Kultur Afrikas ermöglicht, auch kulinarisch können die Besucher Afrika entdecken. Mit einer Aufführung des Kinderchors der Volksschule Pattigham beginnt die Benefiz-Party, Jeremie Dikebo an der Gitarre sowie Dorothée Dikebo (Tanz) und Ornella Dikebo (Comedy) bieten Unterhaltung auf verschiedenste Weise; Akrobatik steht mit dem Enseble „Kenia Flex“ am Programm. Dazwischen stellt Obfrau Isabelle Ntumba das Projekt „Licht am Horizont“ vor.

Isabelle Ntumba

Seit 23 Jahren in Österreich

„Das Schicksal dieser Kinder darf uns ganz einfach nicht egal sein, denn nichts ist trostloser als ein hoffnungsloser Mensch“, sagt Isabelle Ntumba über das von ihr geleitete Projekt. Im LIHO-Heim im Kongo erhalten verwaiste Kinder ein Zuhause – dort werden ihnen täglich warme Mahlzeiten und medizinische Versorgung sowie schulische und berufliche Ausbildung ermöglicht. Die Versorgung mit sauberem Trinkwasser ist eines der nächsten großen Projekte. Das Benefiz-Fest beginnt um 16 Uhr (Einlass ist um 15.30 Uhr) und wird bis etwa 20 Uhr dauern.

Isabelle Ntumba, eine gelernte Krankenschwester, und ihr Mann Richard Dikebo leiten den Verein Licht am Horizont. Die Familie ist vor rund 23 Jahren aus der Republik Kongo nach Österreich gekommen und ist mit ihren vier Kindern in Ried gut integriert.

Dankbar für jede Spende

Der Verein nimmt Spenden gerne entgegen. „Mit 20 Euro im Monat ist ein Kind im LIHO-Heim komplett versorgt“, so die Vereinsleitung. Spendenkonto bei der Allgemeinen Sparkasse Oberösterreich; Infos auch auf der Webseite: www.lichtamhorizont.at

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema