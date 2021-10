LG Innviertel: Podestplätze beim Dreischlösserlauf

Bei der vom AC Frauenstein organisierten Veranstaltung standen ein kurzer Lauf über 3,8 Kilometer, der Hauptlauf über zehn Kilometer und ein Halbmarathon zur Auswahl. Über alle Distanzen waren Athleten der LG Innviertel erfolgreich. Judith Brenneis belegte über zehn Kilometer in 50:41 Minuten Rang drei der AK40, Daniel Aichinger wurden beim kurzen Lauf in 15:18 Minuten Dritter. Top-Ten-Plätze in ihren jeweiligen Altersklassen gab es für Stephan Kirchberger, Christof Gasperi, Josef Wimmer und Ferdinand Auer, die alle den Halbmarathon absolvierten.