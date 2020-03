Bereits bevor Walter Humer 2003 seine Arbeit am Gemeindeamt in Waldkirchen begonnen hat, war er als Ortsberichterstatter stets bestens informiert, was sich in der Kommune alles tut. „Mich interessiert ja auch selbst am meisten, was in meiner unmittelbaren Umgebung gerade passiert. Und das ist auch bei den Leute heutzutage meiner Meinung nach noch so“, sagt Humer.