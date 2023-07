Letzter Härtetest für die SVR vor dem Saisonstart

Mit dem Oberösterreich-Derby in der ersten Runde des ÖFB-Cups wird es für die SV Guntamatic Ried am Samstag, 22. Juli, erstmals in der Saison 2023/2024 ernst. Die Generalprobe für die erste Zweiliga-Spielzeit nach drei Jahren in der Bundesliga findet heute statt. Um 18 Uhr spielt die SV Ried in der Innviertel-Arena gegen den deutschen Drittliga-Verein Unterhaching. Dauerkartenbesitzer erhalten bei der Kassa Ost, die ab 16.45 Uhr geöffnet ist, eine Freikarte. Ansonsten beträgt der Eintrittspreis sechs Euro. Kinder bis 15 Jahre sind frei.

Nach dem Spiel findet ab circa 20.15 Uhr die Mannschaftspräsentation im Stadiondorf statt, es gibt auch Autogrammkarten und Mannschaftsposter sowie einen Fanartikelflohmarkt. Damit der gesamte Kader Spielpraxis sammeln kann, findet heute schon um 12.30 Uhr in Windischgarsten ein weiteres Testspiel gegen den ungarischen Verein Debreceni Vasutas SC statt. Ursprünglich wäre um 14 Uhr ein Test gegen Wacker Burghausen geplant gewesen. Laut SVR-Geschäftsführer Rainer Wöllinger sagte Burghausen aber Mitte der Woche überraschend ab.

Autor Thomas Streif Redaktion Innviertel Thomas Streif