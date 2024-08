Die letzte "Kråmerin": Nach mehr als 60 Jahren schloss das Rainbacher Kaufhaus Gaderbauer seine Pforten

"Kaufhaus Gaderbauer" steht noch in dicken Lettern auf dem Gebäude, das mitten im Rainbacher Gemeindezentrum an der Ortsstraße liegt. Ist es für einen herkömmlichen Passanten nur eine Aufschrift von vielen, so war dieses Kaufhaus für viele Rainbacherinnen und Rainbacher nicht nur ein einfacher Supermarkt, sondern auch eine soziale Drehscheibe.