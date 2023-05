Letzte Trappisten verlassen die Abtei Engelszell

Vor fast 100 Jahren, im Jahr 1925, besiedelten Trappistenmönche das ehemalige Zisterzienserkloster Engelszell in Engelhartszell wieder und brachten es zu einer neuen Blüte. Die Ordensmänner haben wesentliche Akzente in der Seelsorge und für den Tourismus gesetzt.

Nun habe Generalabt Dom Bernardus Peeters in einem persönlichen Schreiben den Linzer Bischof Manfred Scheuer und den Vorsitzenden der Österreichischen Ordenskonferenz, Erzabt Korbinian Birnbacher, über die Auflösung des Stiftes Engelszell informiert, schreibt die katholische Presseagentur "Kathpress". Aufgrund von Nachwuchsmangel und der Altersstruktur verlassen die letzten vier Trappistenmönche das Stift. Das haben die heimischen Ordensgemeinschaften am Mittwoch mitgeteilt. Wie die Trappisten selbst bekannt gaben, war seit Herbst 2022 eine Kommission für Engelszell im Einsatz. Im April sei man einstimmig zu dem Ergebnis gekommen, den Orden um die Aufhebung des Klosters zu bitten und für die Brüder einen neuen Lebensort zu suchen. Der Abschied werde in nächster Zeit erfolgen. Einen festen Termin dafür gebe es noch nicht. Auch für die Wirtschaftsbetriebe und die Angestellten in den Betrieben sollen laut Orden "gute Lösungen" gefunden werden.

