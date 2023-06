Mogelpackung SV Ried

Ich bin sauer, so richtig sauer. Momentan überlege ich, meine Mitgliedschaft zu beenden. Der Grund: Dieser Verein ist nur noch eine Mogelpackung. SVR – das waren immer starke Persönlichkeiten aus Ried und Umgebung, welche die Geschicke des Vereins leiteten. Wer sind heute diese Personen (und auch schon in den letzten Jahren)? Mir ist lediglich ein einziger echter Rieder im sechsköpfigen Präsidium bekannt. Erfolg und Misserfolg – stets waren es Innviertler, die dafür verantwortlich gezeichnet haben. Und heute versteckt man sich hinter einem jungen, natürlich noch nicht hoch erfahrenen Sportdirektor und hängt ihm die Schuld an der ganzen Misere um. Die Verantwortung für den sportlichen Niedergang trägt einzig und allein der Vorstand mit seinen Entscheidungen und nicht das echte Rieder Urgestein, dem man das jetzt offensichtlich zuschiebt. Der in etwa gleichaltrige, gleich erfahrene und gleich verantwortliche Wiener Fiala darf bleiben – das nenne ich Fingerspitzengefühl. Ich pfeife auf diesen Vorstand und seine Vasallen. Was sie jetzt vorgeben, besser machen zu wollen, dafür hätten sie zumindest schon in den letzten drei Jahren sorgen können. Mir fehlt der Glaube daran und das Vertrauen in die handelnden Personen. Wo SV Ried draufsteht, ist leider nichts mehr von Ried drinnen, also eine Mogelpackung.

Franz Stiglmayer, Ried

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper