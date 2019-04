Léon erblickte vor zehn Jahren im Rettungswagen das Licht der Welt

OSTERMIETHING. Vor zehn Jahren kam Léon Joel Rautner nicht nur um dreieinhalb Wochen vor dem errechneten Geburtstermin auf die Welt, sondern auch bereits auf dem Weg ins Krankenhaus im Rettungswagen auf der B 156 beim Autohaus Huber in Sandtal/Handenberg.

Léon hatte es bereits 2009 ziemlich eilig, als er noch auf dem Weg zum Krankenhaus im Rettungswagen geboren wurde. Bild: Manfred Fischer

Die Wehen hatten gegen 5 Uhr morgens eingesetzt. Die Straßenverhältnisse waren an jenem Sonntag, dem 20. Dezember 2009, schlecht.

„Léon ist noch immer ein Frühaufsteher und ziemlich flott unterwegs“, meint seine Mutter, Janine Rautner, beim Gespräch mit der Braunauer Warte. Léon ist heute neun Jahre und macht einen aufgeweckten Eindruck. Er besucht die Klasse 2b der Volksschule in Ostermiething. Seine Klassenlehrerin ist Victoria Birgmann.

An der Schule schätze er das Zusammensein mit seinen Freunden am meisten, denn da hätten sie immer viel Spaß, meint Léon. In seiner Freizeit schwimmt und taucht er gerne. Früher hatte er Angst vor dem Wasser, aber mittlerweile sei er eine richtige Wasserratte, erzählte Léon. Mit Clics-Bausteinen baut er gerne Autos, Mähdrescher und andere Fahrzeuge sowie Raumschiffe aus dem Star-Wars-Imperium.

Léon ist gerne unterwegs

„Ich bin in den Ferien sehr gerne am Meer. Die vergangenen Jahre waren wir in Italien und Kroatien“, sagte Léon. Jetzt freue er sich auf die Erstkommunion im Mai und auf den Sommer. Da geht es mit seinen Eltern, seiner älteren Schwester Joleen und seinem jüngeren Bruder Tayler ins Disneyland in die Nähe von Paris. Zu Ostern war als kleiner Vorgeschmack darauf ein Besuch im Bayern-Park angesagt gewesen.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema