Lenkerin musste nach Auffahrunfall aus Pkw befreit werden

Dies berichtete die Polizei am Freitagnachmittag. Die Frau aus Deutschland war gegen 10 Uhr auf der Weilbacher Landesstraße Richtung Sankt Georgen unterwegs. Bei der Kreuzung mit der Zollamtstraße hielt sie wegen des Gegenverkehrs an. Dies dürfte eine nachkommende 39-jährige Autolenkerin übersehen haben und fuhr der 62-Jährigen beinahe ungebremst auf. Die verletzte 62-Jährige musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen werden. Sie wurde nach der Erstversorgung in das Klinikum Rotthalmünster eingeliefert. Die 39-Jährige und ihre Tochter blieben unverletzt.