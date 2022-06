Lenker bei Verkehrsunfall eingeklemmt

Zum Unfall kam es gegen 12.30 Uhr in einem Waldstück auf der Jegingerstraße zwischen den Gemeinden Jeging und Munderfing. Ein 33-jähriger Lkw-Lenker fuhr in Richtung Munderfing hinter zwei Fahrradfahrern. Ein Überholen erschien ihm im unübersichtlichen Kurvenbereich zunächst zu gefährlich, berichtete die Polizei am Donnerstagabend. Schließlich hielten die Fahrradfahrer in einer langgezogenen Linkskurve an. Der Lkw überholte die Beiden. Genau in diesem Moment kam ihm der 28-jährige Pkw-Lenker entgegen. Trotz Vollbremsung konnte dieser einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern.

Durch die Wucht der Kollision wurde der 28-Jährige in seinem Auto eingeklemmt. Er musste von der Feuerwehr mit einem Bergegerät aus dem totalbeschädigten Wagen befreit werden, gab die Polizei bekannt. Der Mann wurde nach der Erstversorgung durch den Notarzt mit dem Rettungshubschrauber "Christophorus Europa 3" in das Krankenhaus Braunau geflogen.