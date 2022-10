Lena Raidel wird bei der Junioren-EM Zehnte

Vor vier Wochen holte Lena Raidel bei den Staats-Einzelmeisterschaft in der Gewichtsklasse bis 64 Kilogramm die Bronzemedaille. Anschließend entschied sich die 18-Jährige, bei den anstehenden Junioren-Europameisterschaften in Durres (Albanien) ihr Glück in der nächsthöheren Gewichtsklasse (bis 71 kg) zu versuchen. „Darum habe in in der Woche vor dem Wettkampf so viel gegessen wie die letzten drei Wochen zusammen nicht“, sagt die Straßwalchnerin. Die Methode scheint funktioniert zu haben, denn Raidel legte bei der Europameisterschaft gleich zu Beginn im Reißen eine fehlerlose Serie (72, 75 und 78 Kilogramm) hin. Im Stoßen begann die Athletin der Union Lochen mit 90 Kilogramm und steigerte nach dem gültigen Versuch auf 94 – scheiterte aber beim Umsetzen. Trotzdem ließ sie sich für ihren letzten Versuch noch ein Kilo mehr draufpacken und war erfolgreich. Mit ihrer Gesamtleistung von 173 Kilogramm – elf mehr als bei den Staats-Einzelmeisterschaften – landete die 18-Jährige auf Rang zehn.

„Es ist super gelaufen. Mit dem zehnten Platz bin ich voll zufrieden. Im Vorfeld habe ich eher mit Rang vierzehn gerechnet, aber ich konnte einige Gegnerinnen hinter mir lassen. Außerdem bin ich erst achtzehn Jahre alt und darf noch zweimal in der Juniorenklasse an den Start gehen“, freut sich die Straßwalchnerin über ihr Abschneiden bei der Junioren-EM. Und mit ihr nicht nur Bundestrainerin Vici Hahn, sondern auch die gesamte Union Lochen.