Lena Raidel auf dem Weg zur U17-EM

Per Flugzeug geht es für Lena Raidel am Sonntag, 22. August, von Wien in Richtung Warschau (Polen). Anschließend wird die Gewichtheberin der Union Lochen im Bus die 100 Kilometer nach Ciechanow zurücklegen, um dort an der U17-Europameisterschaft teilzunehmen. Nach einer relativ kurzen Eingewöhnungsphase wird die 16-jährige Schülerin aus Straßwalchen am Mittwoch, 25. August, in der Gewichtsklasse bis 64 Kilogramm an den Start gehen und dabei nicht nur um eine Medaille kämpfen.