Lena Munishi: "Es flossen Wasser und Freudentränen"

Seit 2019 lebt Lena Munishi-Mitterhofer in Tansania. 2020 hat die 30-jährige Neuhofnerin mit ihrem Mann Charles, den sie vor zwei Jahren geheiratet hat, das Unternehmen RLX (Real Life Experience) gegründet.

Das Ehepaar, das in einem Vorort der Großstadt Arusha lebt, bietet dabei verschiedene Ausflüge und Urlaubserlebnisse, unter anderem Safaris, an und unterstützt verschiedene Sozialprojekte. "Wir haben im ‚Corona-Jahr‘ begonnen. Zu Beginn haben uns vor allem Familien, Freunde und Bekannte besucht. Durch die positive Mundpropaganda hat sich unser kleines Unternehmen sehr gut entwickelt. Die Buchungslage für das kommende Jahr ist ausgezeichnet. Nachdem ich früher selber als Touristin hier in Tansania war, kenne ich auch diese Perspektive. Wir wollen unseren Gästen ausschließlich die authentische afrikanische Kultur näherbringen" , sagt die 30-Jährige, die sich am heutigen Samstag wieder auf den Weg nach Tansania macht, um dort Silvester zu feiern.

Lebenselixier Wasser für die jungen Maasai-Kinder Bild: privat

Auf die Frage, ob sie hin und wieder noch Heimweh nach Österreich habe, antwortet Lena Munishi: "Nein, es gibt zwei Orte und Familien, an und bei denen ich zuhause bin, das ist ein schönes Gefühl." Kurz vor den Feiertagen durften sich Lena und Charles über ein kleines "Weihnachtswunder für 300 Maasai-Kinder" der "Namayani English Medium School", in der leider seit über zwei Jahren alle Wasserleitungen ausgetrocknet sind, freuen.

Lena und Charles Munishi

Wassersuche mit Wünschelruten

Bekannt wurde das bei einem Ausflug mit Gästen in das Dorf. Den fehlenden Brunnen nahm eine Touristin, die anonym bleiben möchte, zum Anlass, eine Wasserbohrung zu unterstützen. Die Frau hielt Wort: "Im Oktober haben wir uns einen lokalen Brunnenbauer gesucht. Dieser hat sogar eine Ausbildung in Österreich gemacht. Zum Beginn sind die Experten nicht nur mit modernen Geräten, sondern auch mit Wünschelruten, mit denen sie nach Wasseradern gesucht haben, herumgegangen. Bei der dritten Bohrung ist das Wasser dann aus einer Tiefe von 148 Metern herausgekommen. Es floss nicht nur das Wasser, sondern auch die Freudentränen", sagt die 30-Jährige und fügt hinzu: "Das ist unser Weihnachtsgeschenk, Wasser ist Leben. In Österreich kann man sich das nicht vorstellen, wie es ist, Wasser mit Kanistern aus mehreren Kilometern Entfernung holen zu müssen. Diesen Luxus schätzt man erst, wenn man das lebensnotwendige Wasser selber tragen muss." In der Schule kann jetzt endlich wieder gekocht werden, zuvor war das aufgrund des fehlenden Wassers nicht möglich.

Video: Interview mit Lena Munishi mit Impressionen von ihrem gemeinsamen "Wasserprojekt"

"Von Herz zu Herz"

Pläne hat die Innviertlerin in den kommenden Jahren noch viele. Neben dem Aufbau des eigenen Unternehmens möchte sie ein eigenes Sozialprojekt vor Ort gründen. Der Name dafür steht schon seit längerem fest: "Ndani ya Moyo", was übersetzt "von Herz zu Herz" heißt. Auch das "Wasserprojekt" ist noch nicht abgeschlossen. "Wir wollen einen Wasserturm mit einem Tank bauen, damit nicht nur die Kinder in der Schule, sondern auch die Eltern immer fließendes Wasser zur Verfügung haben", sagt Munishi. Dann soll es im Maasai-Dorf auch endlich Strom geben, denn dieser wird für die Wasserpumpe benötigt. "Darum kümmern sich die Dorfältesten, wenn wir die Spenden beisammen haben, setzen wir dieses Projekt um", sagt die ausgewanderte Neuhofnerin.

Wer das Wasserprojekt von Lena und Charles Munishi in Tansania unterstützen möchte, kann das unter folgender Kontonnummer tun: AT053445000002263945, Verwendungszweck: "Ndani Ya Moyo" , Name: Lena Mitterhofer

Riesengroße Freude bei Charles Munishi über das fließende Wasser Bild: privat

