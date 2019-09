Leitung mit Herbstmesse zufrieden

Zufrieden zeigt sich Obmann Herwig Untner mit der Braunauer Herbstmesse, die am Wochenende lockte. Auch das Wetter habe zum Erfolg beigetragen. Dieses "war auch für das Oktoberfest und den Vergnügungspark ideal, sodass alle rundum zufrieden waren", sagt Untner.

"Bereits nach der Eröffnung kamen am Freitagnachmittag viele interessierte Besucher auf das Messegelände, und so konnten viele der Aussteller schon am ersten Tag schöne Erfolge erzielen." Allein tausend Besucher hatten sich im Rahmen eines grenzüberschreitenden Seniorennachmittags im Festzelt eingefunden.

Das hohe Niveau des Angebotes und der ausstellenden Betriebe sei letztendlich einer der wesentlichen Erfolgsfaktoren für die Messe.

Besonders erfreulich sei, dass der Zustrom, sowohl an Ausstellern als auch an Besuchern aus dem angrenzenden Simbach und Bayern, stetig zunehme. "So viele Aussteller aus Bayern habe ich bei der Herbstmesse noch nie gesehen. Da werden wir bald eine eigene Bayern-Halle brauchen", sagte ein Aussteller aus dem benachbarten Simbach. Nach der Messe sei vor der Messe, aber jetzt dürfe man sich schon einmal auch ein bisschen zurücklehnen und den Erfolg genießen. "Auch wenn die nächsten Herausforderungen mit der Planung der Frühjahrsmesse 2020 schon warten", sagt Untner.

Er bedanke sich im Namen des Ausstellervereins bei allen Besuchern und Ausstellern sowie auch bei der Simbacher Festwirtfamilie Zeiler und der Stadtgemeinde Braunau für die Unterstützung.

Wie berichtet, kam es am Sonntag kurz nach 18 Uhr leider zu einem Zwischenfall. Sechs Kinder und Jugendliche sind bei der Fahrt in einem Kettenkarussell verletzt worden und erlitten Prellungen, weil ein Lkw-Lenker mit dem Fahrgeschäft kollidierte.

Die Karussell-Fahrgäste schlugen am Lkw-Gespann auf, dessen Lenker anrollte, um mit den Abbauarbeiten nach der Messe zu beginnen. Der Lenker dürfte übersehen haben, dass sich das Karussell gerade in Bewegung setzte.