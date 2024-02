Paul Krisai: "Leichter, sich an Freiheit zu gewöhnen, als an Unfreiheit "

Paul Krisai muss man in Österreich kaum noch jemandem vorstellen: Er berichtete zu der Zeit als ORF-Korrespondent aus Moskau, in der der Krieg wieder nach Europa zurückkehrte. Vor ein paar Monaten hat er Moskau verlassen und arbeitet wieder von Wien aus. Ein Gespräch über Freiheit, Zensur, Krieg und Sommertage in der Braunauer Au.