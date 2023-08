Für Diskuswerfer Lukas Weißhaidinger geht ein lang gehegter Traum in Erfüllung. Am kommenden Sonntag treffen Weltklasse-Athleten der Leichtathletik in seiner Heimatgemeinde Taufkirchen an der Pram zusammen, um sich beim ersten Obereder-Leichtathletik-Meeting zum Ende einer langen Saison nochmals zu messen.