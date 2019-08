Leichtathletik: Generalprobe für die WM in Katar

Zwei Wochen vor der Weltmeisterschaft in Katar wird die Leichtathletik-Elite nach Ried kommen, um hier einen letzten Formtest zu absolvieren. Fix am Start sind unter anderem Diskuswerfer Lukas Weißhaidinger aus Taufkirchen an der Pram (aktuell Platz vier der Weltrangliste) und Mehrkämpferin Verena Preiner (Platz drei der Siebenkampf-Weltrangliste). Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei.

