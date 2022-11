Lehrstellensuchende: Mehr als 200 Angebote alleine im Bezirk Schärding

Im Zeichen des Einsatzes gegen den Fachkräftemangel und für die richtige Berufswahl wird am 11. und 12. November die bereits 10. Lehrlingsmesse in der Schärdinger Bezirkssporthalle stehen. "47 Aussteller geben einen umfassenden Überblick über das regionale Lehrstellenangebot", sagt Florian Grünberger, Obmann der Wirtschaftskammer Schärding. Neben regionalen Lehrbetrieben sind AMS, Jugendservice, Jugend am Werk, Tischler-Landesinnung, Karriereberatung, Polytechnische Schulen und Berufsschule Schärding vertreten. "Das ist ein umfassendes Angebot, das die jungen Leute bei ihrer Berufs- und Karriereentscheidung unterstützt", so Grünberger.

Florian Grünberger, Obmann der Wirtschaftskammer Schärding

Hilfestellung gibt es auch mithilfe des Bewerbungsunterlagen-Checks, zu dem die Schüler ihre Unterlagen mitbringen können, die dann von zwei Experten begutachtet werden. Zudem sind der Einsatz einer 3D-Brille zur unmittelbaren Entdeckung der verschiedenen Lehrberufe und ein Gewinnspiel vorgesehen.

Junge Leute seien am Ausbildungsmarkt begehrt und umworben wie noch nie zuvor. Lehrstellensuchende im Bezirk Schärding können aus mehr als 200 Angeboten wählen. Derzeit werden bezirksweit in 283 Betrieben 856 Lehrlinge in 136 Berufen ausgebildet. "Die Nachfrage ist ungebremst hoch", so Grünberger. "Knapp 50 Prozent der Jugendlichen machen nach wie vor eine Lehre", so Harald Slaby, Leiter des AMS Schärding. Der herrschende Engpass an jugendlichen Berufseinsteigern habe in erster Linie demografische Gründe. So schrumpfe im Zeitraum 2010 bis 2025 die Zahl der 15- bis 17-Jährigen landesweit um rund 10.000. Für den Arbeitsmarktexperten ist die Lehrlingsmesse Schärding daher "eine unverzichtbare Plattform, die es den Betrieben einerseits ermöglicht, sich als attraktive Dienstgeber darzustellen, und die andererseits interessierte Jugendliche bzw. deren Eltern mit Firmen- und Ausbildungsverantwortlichen an den Messeständen direkt zusammenbringt".

Christoph Wallenstein, Vertreter der Polytechnischen Schulen im Bezirk Schärding: "Die Lehrlingsmesse ist eine gute Möglichkeit, in einem angenehmen und lockeren Umfeld verschiedenste Berufszweige genauer kennenzulernen, sich mit Ausbildnern, aber auch Lehrlingen zu unterhalten und umfassend zu informieren."

Messe und Online-Portal

Die Lehrlingsmesse in der Bezirkssporthalle Schärding findet statt am Freitag, 11. November, von 8 bis 13 Uhr sowie am Samstag, 12. November, von 9 bis 12.30 Uhr. Nahegelegt wird auch die Online-Lehrstellenbörse von Wirtschaftskammer und AMS: www.ams.at/lehrstellen