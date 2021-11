Lehrlingsmessen: Zwei Absagen, Hoffen für Ried

Diese hätte von 12. bis 13. November in der Bezirkssporthalle stattfinden sollen. "Diese Entscheidung fällt uns schwer. Auch in Rückmeldungen von Ausstellern und Schulleitungen wird diese Entscheidung mitgetragen und bekräftigt", sagt Alois Ellmer, Leiter der Wirtschaftskammer Schärding. Als Alternative findet von 28. März bis 2. April 2022 eine "Woche der Berufswahl" in Oberösterreich statt. Das Motto: "Arbeitnehmer trifft Arbeitgeber."

Auch die für 12. und 13. November in Mattighofen geplante Lehrlingsmesse ist, wie berichtet, wegen der Corona-Situation in der Region mit Inzidenzen über der Marke von 1000 abgesagt. Berufserlebnistage sind für 19. November, von 13 bis 18 Uhr und 20. November, von 9 bis 14 Uhr, in der Rieder Messehalle 15 vorgesehen. 60 Aussteller aus dem Bezirk sind angekündigt. "Es ist uns als Veranstalter ganz wichtig, den jungen Menschen in diesen schwierigen Zeiten Perspektiven zu vermitteln und den Ausstellern die Möglichkeit zu geben, sich zu präsentieren. Dafür ist die persönliche Begegnung noch immer der beste Weg", so Rieds Wirtschaftskammer-Obmann Josef Heißbauer. Man wolle trotz aller Corona-Widrigkeiten am Termin festhalten. Sollte die Messe dennoch abgesagt werden müssen, werde man dies spätestens am 17. November tun.