Lehrlingsmessen finden heuer nur online statt

Im Herbst finden gewöhnlich die Lehrlingsmessen statt. Dieses Jahr ist durch Corona alles anders. "Es hat sich schon länger abgezeichnet, dass eine Veranstaltung wie in den vergangenen Jahren nicht möglich sein wird", sagt Alois Ellmer, Bezirksstellenleiter der WK Schärding.

Die Messe auszutragen wäre zu unsicher, der Aufwand zu groß, sagt auch Josef Heißbauer, WK-Obmann aus Ried. Er hofft, dass sich die Lage bis nächstes Jahr bessert: "Wir werden die Rieder Berufserlebnistage heuer nicht real austragen können, hoffen aber, dass es 2021 wieder möglich sein wird. Die Messe war in den vergangenen Jahren gut besucht und ist in der Region etabliert." Auch wenn die Lehrlingsmessen heuer nicht vor Ort stattfinden können, soll es digitale Alternativen geben. In welcher Form, müsse erst noch abgesprochen werden, sagt Alois Ellmer.

Braunau: KarriLehre.at

In der Braunauer Wirtschaftskammer hat man schon eine Lösung parat: "Wir verlegen die Lehrlingsmessen im Bezirk Braunau auf unsere Plattform KarriLehre.at", sagt Klemens Steidl, Obmann der WK Braunau. Die Nachfrage nach Lehrlingen sei ungebrochen: "Umfragen und Rückmeldungen von Lehrbetrieben sagen uns, dass trotz, vielleicht auch gerade wegen der Corona-Krise, Betriebe nach wie vor Probleme haben, gute Lehrlinge zu finden."

Seit 14 Jahren veranstaltet die WK Braunau Lehrlingsmessen in Braunau und Mattighofen. Trotz der Pandemie wolle die Wirtschaftskammer die Betriebe bei der Lehrlingssuche unterstützen. "Glücklicherweise haben wir mit KarriLehre.at ein einzigartiges Portal, das von Beginn an als ‘Online-Lehrlingsmesse’ konzipiert wurde", hakt Klaus Berer, Bezirksstellenleiter der WK Braunau, ein. Auf der Plattform findet man alle betriebs- und berufsrelevanten Informationen. Derzeit sind rund 50 Lehrlingsvideos der regionalen Betriebe des Bezirks online, die Lehrberuf und -betrieb hautnah zeigen. "Wir planen auch noch ergänzende Bausteine, die Karrilehre.at diesen Herbst noch attraktiver für Betriebe und Besucher machen sollen", sagt Berer. (lp)