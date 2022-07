Lehrlingsmessen: Bereits jetzt große Nachfrage zu Terminen im Herbst

Auf der Suche nach Lehrlingen laufen die Planungen für die nächsten Lehrlingsmessen im Bezirk Braunau. Stattfinden sollen die Messen am 14. und 15. Oktober in der Bezirkssporthalle Braunau und am 11. und 12. November in der Mattighofner Öller-Halle, die Anmeldefrist für die Lehrbetriebe ist angelaufen.

"Die große Nachfrage schon in den ersten Tagen zeigt, wie groß und dringend der Bedarf nach Fachkräfte-Nachwuchs nach wie vor ist, ja wie sehr er noch zunimmt. Sowohl für Jugendliche als auch die Lehrbetriebe sind die Lehrlingsmessen von entscheidender Bedeutung", so Braunaus Wirtschaftskammer-Obmann Klemens Steidl. An einem Platz habe man bis zu 50 Lehrbetriebe aus der Region versammelt und könne sich einen kompakten Überblick über Berufe, Betriebe, Chancen und Möglichkeiten verschaffen.

Klemens Steidl, Obmann der Wirtschaftskammer Braunau Bild: HANNES BUCHINGER

"Die teilnehmenden Lehrbetriebe wiederum haben hunderte Kontaktchancen mit Jugendlichen und Eltern, die ernsthaftes Interesse an der Lehre haben." Im Bezirk Braunau wurde im Jahr 2007 die erste regionale Lehrlingsmesse abgehalten, damals noch in der Wirtschaftskammer-Bezirksstelle. Schon wenige Jahre später reichte der Platz nicht mehr aus und man hielt die Messe in der Bezirkssporthalle ab. Um der enorm prosperierenden Wirtschaftsentwicklung im Mattigtal gerecht zu werden, wurde auch Mattighofen zum Lehrlingsmesse-Standort.

Braunau sei somit der einzige Bezirk mit zwei regionalen Wirtschaftskammer-Lehrlingsmessen. Dazu gesellen sich regionale Initiativen, so die Kammer, die auch auf die Plattform KarriLehre.at verweist, auf der sich regionale Lehrbetriebe mit betriebsspezifischen Videos und vielen anderen Infos präsentieren. "Das Braunauer Konzept hat sich sehr gut bewährt. Wir bieten Ausstellern und Besuchern fernab von Schulstress die Möglichkeit, informative und gute Gespräche zu führen", sagt Braunaus Wirtschaftskammer-Bezirksstellenleiter Klaus Berer. In nahezu allen Fällen werden die Jugendlichen von den Eltern begleitet, die bei der Berufswahl eine entscheidende Rolle spielen, so Berer. "Deshalb finden die Lehrlingsmessen jeweils außerhalb der Unterrichtszeiten – Freitagnachmittag und Samstag – statt."