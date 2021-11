Lehrlingsmesse in Mattighofen ist abgesagt

Zu groß sei die Unsicherheit angesichts der Corona-Lage im Bezirk Braunau, gepaart mit der Sorge um die Gesundheit von Besuchern und Mitarbeitern, so die Wirtschaftskammer Braunau, die die für 12. und 13. November in Mattighofen geplante Lehrlingsmesse jetzt abgesagt hat. Mehr als 1000 Besucher konnten sich vor wenigen Wochen bei einer Messe in Burgkirchen einen guten Überblick über die Karrierechancen einer Lehre in der Region verschaffen, so die Kammer. Nun habe sich die Lage aber geändert.

"Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht und bedauern sie sehr, aber die sich erneut zuspitzende Corona-Situation und der dramatische Anstieg aller diesbezüglichen Kennzahlen haben uns dazu bewogen, die Lehrlingsmesse in Mattighofen abzusagen", so Kammerobmann Klemens Steidl. Überdies seien die Aussichten für die nächste Zeit besorgniserregend. Das alles drücke die Begeisterung, die Lehrlingsmesse zu besuchen. Über allem stehe die Sorge um den Schutz von Besuchern und Mitarbeitern. "Bei einer noch vor Bekanntwerden der neuen Verschärfungen durchgeführten Blitzumfrage stimmte rund die Hälfte der Aussteller für eine Absage, wenn auch der dringende Bedarf nach solchen Events deutlich zum Ausdruck kam", so Kammer-Bezirksstellenleiter Klaus Berer.

Es sei aber hilfreich, dass der Bezirk Braunau mit der Plattform KarriLehre.at quasi eine permanente Lehrlingsmesse habe.