Lehrlinge fehlen: "Zuckerl" als Anreiz für die Jugend?

Jung müsste man sein: Den Heranwachsenden stehen im Moment viele Türen offen – in den höheren Schulen und in den Unternehmen sowieso. Alle buhlen um die Gunst der Jungen. Ein Treiber ist die demographische Entwicklung, die Zahl der Jugendlichen sinkt. Das Suchen und Finden guter Lehrlinge ist für Firmen mittlerweile eine Mammutaufgabe. Not macht jedoch bekanntlich erfinderisch und so lassen sich Betriebe etwas Besonderes einfallen: zusätzliche Leistungen und Prämien, Motorräder oder wie aktuell FACC in Ried: Der Luft- und Raumfahrtexperte bietet den Spitzenkräften von morgen zwei Wochen zusätzlichen Urlaub. Braucht es "Zuckerl", um Lehrlinge zu ködern? Die OÖN haben sich umgehört und die Antwort lautet klar jein. "Goodies" sind gut, aber auch die inneren (Firmen-)Werte zählen.

Das Paket, das die FACC geschnürt hat, um junge, motivierte Menschen für eine Karriere mit Lehre zu begeistern, ist voller Anreize: "Wir geben unseren Lehrlingen ab sofort zwei Wochen zusätzlichen Urlaub. Das ist einerseits eine Angleichung an die Sommerferien, wie sie auch die Schülerinnen und Schüler haben. Andererseits möchten wir damit die hohen Leistungen unserer Lehrlinge wertschätzen und ihnen mehr Zeit für Erholung und die Zeit mit Freunden schenken", sagt FACC-Chef Robert Machtlinger. Von der Schwierigkeit, qualifizierte Lehrlinge zu finden, kann auch die Neukirchner Unternehmerin Birgit Wurm ein Lied singen.

"Intensiv und manchmal vergeudete Liebesmüh"

Die Chefin der Firma "Wurm und Awender Kunststofftechnik" hat zehn Mitarbeiter und seit einigen Jahren keine Lehrlinge mehr. "Leider nicht, nein. Wir sind ein kleiner Betrieb und wie alle haben auch wir Probleme damit, gute Lehrlinge zu finden. Und wir brauchen gute Lehrlinge, denn wir haben nicht das Potenzial, um wahnsinnig viel Energie aufzuwenden. Lehrlingsausbildung kann unter Umständen intensiv und manchmal vergeudete Liebesmüh sein", sagt Wurm. Dass es manchen Bewerbern an Grundfertigkeiten mangelt, ist kein Geheimnis. Das ist ein Problem, zumal die Anforderungen gestiegen sind. Das Berufsausbildungssystem ist anspruchsvoller geworden, Berufsbilder und Ausbildungen haben sich verändert – und mit ihnen auch die Lehrlinge.

"Ich bin seit mehr als 20 Jahren Beisitzerin bei Lehrabschlussprüfungen. Die Lehrlinge haben viele neue Kompetenzen dazugewonnen, sind heute selbstbewusster, drücken sich besser aus, bringen sich immer mehr in die Betriebe ein und das ist gut so, denn genau die brauchen wir", sagt Wurm, die mehr von Leistungsbelohnung und weniger von Vorschusslorbeeren hält. Eine Ausbildung in einem kleineren Betrieb habe ihrer Meinung nach auch ohne Lockangebot Vorzüge: Der Lehrling werde in einer kleineren Firma eher mehr "mit ins Boot geholt", das Arbeitsumfeld sei familiärer, die Hierarchie flacher.

Lehre braucht höheren Stellenwert

Um nachhaltig die Lehre zu stärken, muss ihr Stellenwert weiterhin angehoben werden, darüber sind sich beide Firmenchefs einig. "Unser duales Ausbildungssystem ist eine feine Sache. Um mit höheren Schulen zu konkurrieren, muss die Qualität der Lehre angehoben werden", sagt Wurm. "Mit der Möglichkeit, während der Lehrzeit die Matura zu machen, ist der Lehrberuf dem Besuch einer weiterführenden Schule mehr als nur gleichgestellt", sagt FACC-Lehrlingsausbildner Helmut Winkler.

Wie findet der Topf in Zukunft nun den passenden Deckel? Mit oder ohne Zuckerl? "Zwingend notwendig sind sie nicht. Entscheidend und wichtiger sind Arbeitsinhalte, Anerkennung, Wertschätzung, Verantwortung, Betriebsklima... Die Kombination aus allem macht den Erfolg im Personalwesen aus", sagt Klaus Berer, Leiter der Wirtschaftskammer Braunau und ergänzt: "Faktum ist auch, dass jene, die keine ‘Goodies’ zu bieten haben, andere Vorteile herausarbeiten und bekannt machen sollen. Und es ist besser, wenn man heute damit beginnt als erst morgen!"

Wer bietet was?

Welche "Goodies" bieten die Innviertler Firmen angehenden Lehrlingen?

Fussl Modestraße, Ort: Auf Leistung setzt man beim Modehaus Fussl: "Lehrlinge, die alle drei Lehrjahre und die Lehrabschlussprüfung mit Auszeichnung abschließen, erhalten einen ‘Lehrlings-Tausender’", sagt Geschäftsführer Karl Mayr.

KTM, Mattighofen: Lehrlinge, die beim ersten Antritt ihre Lehrabschlussprüfung mit gutem oder ausgezeichnetem Erfolg abschließen, bekommen ein eigenes KTM Motorrad als Belohnung. Bereits zu Beginn der Lehre gibt es ein Smartphone und einen Laptop.

Schwarzmüller, Freinberg: Neben einer modernen Lehrwerkstätte und Multifunktions-räumen im Trainingscenter bietet Schwarzmüller Lehrlingen auch ein Mobility-Programm, das Auslandsaufenthalte ermöglicht. Ab dem dritten Lehrjahr können Jugendliche internationale Erfahrung sammeln und andere Kulturen kennenlernen.

Maler Reiter, Raab: "Wir sehen die Lehre bei uns nicht nur als fachlich hervorragende Ausbildung, sondern auch als Charakterprägung, welche weit über die fachliche Lehre hinausgeht. Bei uns wird jeder individuell gefördert", so David Reiter, Geschäftsführer des Raaber Familienbetriebes. Besonderes "Zuckerl" für die Nachwuchskräfte sei auch die Möglichkeit, mit Welt- und Europameistern ihres Faches zu trainieren.

Fill GmbH, Gurten: Lehrlinge können bei Fill ab dem ersten Arbeitstag die gleichen Benefits nutzen wie alle anderen Mitarbeiter, etwa: flexible Arbeitszeiten ab dem zweiten Monat, kostenlose Nutzung des Fitnessraums, diverse Eventangebote sowie ein iPhone 12, das auch privat genutzt werden kann.

Lehrstellensuchenden stehen derzeit alle beruflichen Türen offen

Viele Betriebe suchen händeringend Mitarbeiter. Die Qual der Wahl ist auch bei den Lehrstellenangeboten derzeit so groß wie lange nicht. "Eine Arbeitslosenquote von zweieinhalb Prozent Ende Mai bedeutet ein Allzeit-tief im Bezirk Ried", sagt Rieds AMS-Bezirksleiter Klaus Jagereder. Nicht überraschend ist, dass es für derzeit 430 offene gemeldete Lehrstellen nur rund 105 vorgemerkte Lehrstellensuchende gibt.

"Grundsätzlich ist es sensationell, dass den jungen Leuten, die eine Lehre machen wollen, wirklich alle Türen offen stehen. So etwas hat es wirklich noch nie gegeben. Es gibt aktuell kaum einen Lehrberuf, den wir nicht anbieten können“, sagt Jagereder. Bei vielen Betrieben spüre er ein großes Umdenken. "Die Unternehmen machen viel, um längerfristig junge Mitarbeiter binden zu können", sagt der Rieder AMS Chef.

Rieds AMS-Chef Klaus Jagereder Bild: streif

Wettbewerb um Lehrlinge

Beim AMS Schärding sind aktuell 259 offene Lehrstellen gemeldet und 89 Lehrstellensuchende vorgemerkt. Die meisten Lehrlinge gesucht werden in der Branche Metall/ Elektro (79), gefolgt von Handel (48), Büro (35) und Gastro (31). Der Wettbewerb um angehende Lehrlinge werde angesichts der demografischen Entwicklung weiter zunehmen, so Schärdings AMS-Leiter Harald Slaby.

Unternehmen mit einer gewissen Größe gelinge es oftmals leichter, den Auszubildenden innerbetriebliche Entwicklungsmöglichkeiten, gute Bezahlung oder auch spezielle Sozialleistungen in Aussicht zu stellen und die Berufseinsteiger besonders anzusprechen. Nicht zu unterschätzen sei jedoch die Mundpropaganda: sodass sich auch kleinere Firmen, die traditionell großen Wert auf Firmenkultur, Mitarbeiterorientierung und Wertschätzung legen, sehr positiv hervorheben können.

"So gute Chancen wie kaum zuvor"

"Lehrstellensuchende haben so gute Jobchancen wie kaum zuvor", sagt Slaby. Der überwiegende Teil werde voraussichtlich sogar zwischen zwei oder mehreren Firmen wählen können. In manchen Fällen müssen aber auch noch persönliche und soziale Defizite abgebaut werden, die einem Firmeneintritt entgegenstehen, so Slaby. Hierbei leiste das AMS Unterstützung. Die Lehre wird auch beliebter, wie die WKO Braunau mitteilt.

Harald Slaby, AMS-Chef Schärding Bild: privat

"Mit Ende April haben wir im Bezirk 414 Lehrlinge im ersten Lehrjahr (also beginnend Sommer 2021), das sind 11,6 Prozent mehr als noch Ende April vergangenen Jahres. Damit haben wir die dritthöchste Zunahme von 18 oberösterreichischen Bezirken", sagt WKO-Leiter Klaus Berer. Über ganz "neue" Lehrverträge könne man noch keine Aussage treffen, weil das Schuljahr noch laufe und die Verträge in der Regel erst abgeschlossen werden.

Nachgefragt

Motorrad, Telefon, zusätzlicher Urlaub: Würdest du dich von solchen "Extras" bei der Wahl deiner Lehrstelle beeinflussen lassen? Wir haben in den Polytechnischen Schulen in Braunau und Ried nachgefragt.

"Mir geht es in erster Linie um einen interessanten Job in einem guten Team, für mich wäre das der Traumberuf. Ich suche mittlerweile schon ein halbes Jahr nach einer Lehrstelle." – Fabian, aus Dorf an der Pram, möchte IT-Techniker werden

"Am wichtigsten für mich ist, dass man als Neuanfänger und junger Kollege gut in der Firma aufgenommen wird. Die Extras sind zwar schön, aber für die Berufswahl nicht die erste Priorität." – Selina, aus Mehrnbach, will Bürokauffrau werden

"Nein, eigentlich finde ich das nicht so wichtig und es würde mich auch nicht anlocken. Viel wichtiger ist mir das Arbeitsklima dort, wie nett sind die Kollegen und Chefs?" – Michael, aus Burgkirchen, will Mechatroniker werden

"Ich gehe weiter in die Schule, weil ich erst sicher sein will, welche Lehre ich machen will. Diese Extras locken mich nicht, für mich zählt eher, wie das Arbeitsklima in der Firma ist." – Sara, aus Helpfau-Uttendorf, hat sich noch nicht entschieden

"Ja, ich finde schon, dass solche Extras die Lehrstelle und die Firma attraktiver machen können. Ich beginne eine Lehre in der Amag, die Firma gefällt mir." – Harman, aus Mauerkirchen, will Mechatroniker werden