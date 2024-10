Lehrling (18) stürzte in Munderfing von Dach und landete auf Bauherr

Ein 18-jähriger Lehrling war auf einer Baustelle in Munderfing (Bezirk Braunau) gut vier Meter abgestürzt und auf dem nichts ahnenden Bauherren gelandet. Wie kam es dazu? Der junge Mann war am Dienstag gemeinsam mit Kollegen mit Arbeiten auf einem Hausdach beschäftigt. Dabei dürfte er zunächst ausgerutscht und nicht einmal einen Meter weit auf die zweite Gerüstetage gestürzt sein. Das Gerüst bremste ihn nur kurz, denn der 18-Jährige fiel danach zwischen Hausmauer und Gerüst rund vier Meter in die Tiefe.

Just in diesem Moment trat der 40-jährige Bauherr durch die Haustüre ins Freie und wurde von dem Lehrling getroffen. Er dürfte damit den Sturz etwas abgebremst haben. Der 18-Jährige zog sich dennoch so schwere Verletzungen zu, dass er in das Unfallkrankenhaus nach Salzburg gebracht werden musste. Der 40-jährige Bauherr wurde leicht verletzt und benötigte vorerst keine ärztliche Hilfe, teilte die Polizei am Dienstagabend mit.

