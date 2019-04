Lehrgang "Junge Pflege" für Abgänger von Schulen soll im Herbst 2019 starten

INNVIERTEL. Bis zum Jahr 2025 werden in Oberösterreich mindestens 1600 zusätzliche Personaleinheiten in der Altenpflege benötigt. In Ried ist jetzt eine dreijährige Ausbildung für Schulabgänger ab dem 16. Lebensjahr geplant.

In den kommenden Jahren dürfte der Mangel an gut ausgebildetem Pflegepersonal in Oberösterreich weiter steigen. Bild: Erwin Wodicka

Wie in den Innviertler Nachrichten bereits mehrmals berichtet, haben vor allem die neu errichteten Pflegeheime in Eberschwang und Eggelsberg große personelle Probleme. In Eberschwang können derzeit nur etwas mehr als 30 Heimbewohner betreut werden, Platz wäre allerdings für 84 Heimbewohner. Grund dafür ist der Personalmangel. Ganz ähnlich ist die Situation in Eggelsberg.

Trend entgegenwirken

Mit dem Lehrgang "Junge Pflege" für Schulabgänger ab dem 16. Lebensjahr soll diesem Trend mittelfristig zumindest etwas entgegengewirkt werden. Bisher war der Einstieg für Interessierte in die Altenbetreuungsberufe erst ab dem 17. Lebensjahr möglich. Dadurch waren interessierte Schulabgänger zum Teil gezwungen, einen anderen Ausbildungsweg einzuschlagen.

Im November 2018 startete die neue Ausbildung an der Altenbetreuungsschule des Landes Oberösterreich, im Herbst 2019 soll ein dreijähriger Lehrgang für die Innviertler Interessenten in Ried starten.

Ausbildung auch in Ried

Geplant ist der Start am 9. September im Bildungshaus St. Franziskus in Ried. Die dreijährige Ausbildung umfasst zirka 2600 Stunden theoretischen Unterricht und 1200 Praxisstunden. Der dislozierte Standort in Ried sei verkehrstechnisch für die Bezirke Schärding und Braunau gut erreichbar. Mit Einrichtungen vor Ort soll es Kooperationen für die Praktika geben.

Aufnahmevoraussetzungen für den Lehrgang sind ein positiver Abschluss der neunten Schulstufe, Vertrauenswürdigkeit, Beherrschung der deutschen Sprache und ein erfolgreich absolviertes Aufnahmegespräch.

Mehr Informationen unter: www.altenbetreuungsschule.at

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema