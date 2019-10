"Lehre ist eine attraktive Geschichte, nur ihr Image hinkt hinterher"

Kurt, 13 Jahre, ist begeistert und kann sich sehr wohl eine Lehre als Mechatroniker im Hause Borbet vorstellen. Auch seine beiden Schulkollegen signalisieren kopfnickend: diese Lehre ist eine mögliche Option – wenngleich sich ihre Zeichnung vom tatsächlichen Berufsbild noch etwas unterscheidet. Macht nichts, deswegen sind sie heute hier, um eben alle Informationen zu diesem komplexen Lehrberuf aus erster Hand zu erhalten. Beim ersten Berufsinformationstag hatten alle Viertklässler der Neuen Mittelschulen Braunau und Ranshofen Gelegenheit, wahlweise einen von zehn Berufen direkt in den Unternehmen kennenzulernen.

Mechatronik und Pflege

Die Idee des Berufsinformationstages hatte Günter Haider, Leiter der Polytechnischen Schule Braunau. Besonderheit dieses Aktionstages war, dass alle Schüler daran teilnahmen. Auch jene, die später eine Höhere Schule besuchen möchten. "Wir wollen niemanden überzeugen und ein Gutteil ist sicher in einer HTL, HLW, ... am richtigen Ort. Ich denke aber, es gibt einen gewissen Prozentsatz, der schwankt. Diese Jugendlichen entscheiden sich womöglich gegen eine Lehre, nur weil Höhere Schulen ein besseres Image haben. Wenn sie aber sehen, wie attraktiv eine Lehre heutzutage sein kann, wird es sich der eine oder andere überlegen. Ich bin überzeugt, dass manche Schüler in einer Lehre besser aufgehoben wären", sagt Haider.

Tourismus, Mechatronik, Handel, Elektro, Büro, Bau: Die Schüler durften sich einen Beruf aussuchen und einen Vormittag lang in die Arbeitswelt hineinschnuppern. Zwölf umliegende Betriebe machten mit und gewährten Einblicke. Der Beruf des Mechatronikers hatte den größten Zulauf. Die größte Überraschung war, dass sich fast genauso viele Schüler für den Pflegebereich interessierten. "Das freut uns sehr, damit haben wir gar nicht gerechnet! Wenn sich von den 28 Teilnehmern einige für eine Ausbildung in der Pflege entscheiden würden, wäre das super", sagt Karin Altmüller, Geschäftsführerin des Sozialhilfeverbandes Braunau, bezugnehmend auf den gravierenden Mangel an Pflegekräften im Bezirk.

Die Tür für Bewerber steht auch in der Firma Borbet Austria in Ranshofen sperrangelweit offen. Der namhafte Hersteller von Aluminium-Gussrädern kann – wie viele andere Unternehmen auch – ein Klagelied über das schwierige Suchen und Finden von Fachkräften anstimmen.

"Wir müssen jede Gelegenheit wahrnehmen, uns als attraktiver Arbeitergeber zu präsentieren", sagt Personalentwickler Herbert Riener. Neun Lehrlinge haben im September ihre Ausbildung in Ranshofen begonnen, "das ist gut, wir würden jedoch erheblich mehr ausbilden, wenn es der Markt hergeben würde", sagt Riener und ergänzt: "An dem einen Tag beginnen die Jugendlichen ihre Ausbildung, bereits am nächsten beginnen wir mit der Rekrutierung für das nächste Lehrjahr. Es ist ein laufender Prozess".

Die Schüler erhielten vom motivierten Borbet-Team Einblicke in die Welt der Produktion von Leichtmetallrädern und jede Menge Hintergrundinformationen zu Metall- und Zerspanungstechnik, Prozesstechnik und Mechatronik. "Die Lehrlingsausbildung hat bei uns einen hohen Stellenwert. Neben der Fachausbildung unterstützen und begleiten wir unsere Lehrlinge auf ihrem Karriereweg. Wir haben viele, die es vom Lehrling zum Abteilungsleiter geschafft haben. Bei uns kann jeder alles werden", sagt Riener.

Anschließend trafen sich Schüler, Eltern und die Firmen zum gemeinsamen Austausch im Poly. Haider plant bereits eine Fortsetzung dieser Erfolgsaktion.