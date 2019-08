Lehrabschluss mit 38: "Was vorher unmöglich war, ging jetzt kinderleicht"

"Pflichtschulabschluss nachgeholt" … eine Aussendung des Berufsförderungsinstitutes hat uns nachdenklich gemacht. Warum hat jemand keinen positiven Abschluss der achten Schulstufe? Manuela Staudinger war eine von den damaligen Absolventen, wir haben sie genau das gefragt und sie hat uns ihre Geschichte erzählt. Das war im Juni 2017. Mit einer frohen Botschaft im Gepäck hat sie sich jetzt wieder bei uns gemeldet: Sie ist stolze Besitzerin eines Lehrabschlussprüfungszeugnisses. Einzelhandelskauffrau ist nun ihre Berufsbezeichnung.

Weil sie anderen Mut machen möchte, hat sie uns kontaktiert. Sie will zeigen, dass es nie zu spät ist, für seine Ziele die Ärmel hochzukrempeln. Was vorher unmöglich war, ging mit ihrem nachgeholten Pflichtschulabschluss plötzlich kinderleicht: eine Lehrstelle finden. "Wir haben ihre Bewerbung erhalten. Schon während des Schnupperns haben wir gesehen, dass Manuela sehr fleißig ist, gewissenhaft arbeitet und die Lehrstelle unbedingt will", sagt ihre Chefin, Anja Reisecker von der Hartlauerfiliale am Braunauer Stadtplatz. Handybereich, Passfotos und viel Hintergrundarbeit, Warenannahme und Preisänderungen zählen zu den Aufgaben der mittlerweile 38-Jährigen.

Keine Chance am Arbeitsmarkt

Es war nie so, dass Manuela nicht zur Schule gehen wollte oder zu wenig gelernt hätte. Sie ist bei Pflegeeltern aufgewachsen, habe die Hauptschule nicht machen dürfen, musste die Sonderschule besuchen. Ihre Chancen am Arbeitsmarkt waren ohne Abschluss praktisch nicht vorhanden, sie jobbte als Näherin und Kellnerin. Den Traum vom Pflichtschulabschluss habe sie nie aufgegeben, sie habe immer gewusst, dass sie ihn geschafft hätte.

Antriebskräfte, ihn nachzuholen, waren und sind immer noch ihre zwei Mädchen, acht und 15 Jahre alt, für die sie Vorbild sein möchte. Mit der Größeren, die die HLW Braunau besucht, hat sie gemeinsam gelernt. Wenn sie beide auf keinen grünen Zweig kamen, etwa in Mathematik, stand der Mann mit Rat und Tat zur Seite. "Jetzt habe ich drei Schulkinder, hat er einmal gesagt", sagt Manuela, lacht und fügt hinzu: "Ohne Unterstützung der Familie geht sowas nicht." Kinder, Haushalt, Familie, 20-Stunden-Arbeit und abends die Berufsschule – Langeweile wurde für Manuela in dieser Zeit zum Fremdwort. Durch ihren Fleiß hat sie nicht nur einen Lehrabschluss erhalten, sondern auch mehr Selbstbewusstsein. Getreu nach "Jetzt erst recht" wird sich Manuela nicht auf den Lorbeeren ausruhen,sondern sucht sich eine neue Herausforderung – die sie bestimmt findet und meistert.