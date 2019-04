Leerstände: Kräftige Versuche, Flächen neu zu nutzen

INNVIERTEL/RIED. Das Rieder Stadtmarketing will die Innenstadt beleben. Auch das Wohnen soll in der Innenstadt forciert werden.

Das Rieder Stadtmarketing will die Innenstadt beleben und gegen Leerstände vorgehen. Bild: OÖN

Große Teile der Rieder Innenstadt bilden die derzeit größte Begegnungszone Österreichs – und die Stadtgemeinde nimmt via Stadtmarketing viel Geld in die Hand, um Leerständen in der Innenstadt gegenzuwirken, so Rieds Bürgermeister Albert Ortig. Andernorts auf der „grünen Wiese“ errichtet, verfüge Ried mit der Weberzeile über ein innerstädtisches Einkaufszentrum.

Parallel dazu gelte es für die Geschäfte in der Kernzone, sich zu spezialisieren und mit Service zu punkten, so Roland Murauer, Geschäftsführer des Rieder Stadtmarketings und der Citymanagement-Expertenfirma CIMA.

Die Bemühung trage nun Früchte, Ried befinde sich auch „abseits der grünen Wiese“ im Aufwind. „22 Betriebe haben sich im Vorjahr in der Innenstadt neu angesiedelt, drei Geschäfte wurden aufgelassen. Unter dem Strich ist das ein klares Zeichen“, sagt Murauer.

Derzeit gebe es 38 Leerstände. Am Ende entscheidend sei die Marktfähigkeit – Lage, Mindestgröße, baulicher Zustand und Mietpreis: 25 Leerstände erfüllen derzeit diese Anforderungen, so Murauer. Das Stadtmarketing agiere laufend als Mittler zwischen Interessenten und Immobilieneigentümern. So habe sich der Roßmarkt in der jüngeren Vergangenheit gut entwickelt. Aktuell ist eine Offensive in Arbeit, in deren Rahmen Unternehmen im Umkreis von 100 Kilometern direkt angesprochen werden, sich in der Rieder Innenstadt niederzulassen.

Wichtig sei, dass sich das Niveau der Mietpreise „auf ein vernünftiges Maß“ eingependelt habe. Vier von fünf Siegern eines ausgetragenen Neugründer-Businesswettbewerbs haben sich bereits in der Rieder Innenstadt angesiedelt – unterstützt durch Experten. Nun soll eine weitere Auflage folgen.



Neue Ansätze zum Wohnen

Dass es bei den Wohnungen in der Innenstadt beträchtliche Leerstände gibt, sei kein Ried-Spezifikum. „Wir legen aber einen Schwerpunkt auf dieses Thema und treten an die Hausbesitzer heran.“

In ein geplantes Projekt wird große Hoffnung gelegt: das längst geschlossene, zentral gelegene „Steffan-Kino“ soll einem Parkhaus weichen – mit zugewiesenen Dauerparkplätzen für Autobesitzer, die in der Innenstadt wohnen wollen. „Das wäre ein wirklich gutes Projekt für die innerstädtische Wohn-standortentwicklung. Wohnortnahes Parken wäre gewährleistet, das dürfte ein großer Anreiz sein – beziehungsweise wurde ein maßgeblicher Grund wegfallen, nicht in der Innenstadt zu wohnen“, so Rieds Vizebürgermeister Thomas Dim.

Das Projekt Parkgarage habe das Zeug, eine Dynamisierung einzuleiten. „Das würde auch die Hausbesitzer zur Investition in ihre Wohnungen animieren.“

Durchaus vielversprechend wirkt auch ein neues Projekt „boarding house“. Wobei es darum geht, direkt in der Innenstadt leer- stehende Einheiten für „temporäres Wohnen“ bereitzustellen – unter anderem für große Firmen wie FACC, die laufend Wohnraum für Mitarbeiter suchen, die nur für gewisse Zeit am Standort stationiert sind und dann durch andere Mitarbeiter abgelöst werden. Immerhin bis zu 30 solcher Wohnungen seien derzeit nachgefragt.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema