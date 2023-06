"Lebensrettende Maßnahme": Frauenhaus in Braunau eröffnet

Monatlich werden mittlerweile etwa drei Frauen in Österreich ermordet. Beim überwiegenden Teil der Morde an Frauen bestand ein Beziehungs- oder familiäres Verhältnis zwischen Täter und Opfer. Im Jahr 2023 wurden laut Medienberichten bereits 14 Frauen ermordet, davon waren mutmaßlich zwölf Femizide.

(Quelle: Verein Autonomie Österreichischer Frauenhäuser (AÖF), Stand 15. Juni 2023)

Gewalt kann jede Frau treffen. Frauenhäuser seien lebensrettende Maßnahmen, die Intensivstationen im Gewaltschutz. Diese deutlichen Worte für die Notwendigkeit von Schutzeinrichtungen für Frauen und Kinder fand Birgit Thaler-Haag am Mittwoch bei der Eröffnung des lang ersehnten Frauenhauses in Braunau. Die Frauenhausleiterin von Salzburg und AÖF-Obfrau sprach von Hochrisikosituationen, in denen sich Frauen in herausfordernden Zeiten wie diesen befinden. Das „Renate Mann“-Haus ist ein sicherer Ort für Frauen, um Wunden zu heilen.

Konkret ist die neue Einrichtung an einem öffentlich nicht bekannten Ort ein sicherer Zufluchtsort für sechs Frauen und zwölf Kinder, die vor häuslicher Gewalt fliehen müssen. Das einzige Frauenhaus im Innviertel in Ried war immer überlastet, Thaler-Haag berichtete von vielen Anfragen aus dem Bezirk Braunau in Salzburg. Mit dem neuen in Braunau gibt es in Oberösterreich nun sechs Frauenhäuser, zwei davon im Innviertel: Linz, Wels, Steyr, Vöcklabruck und Ried. „Gewalt an Frauen und Kindern ist völlig inakzeptabel. Deshalb ist es ein gutes und wichtiges Zeichen, verstärkt in den Ausbau von Frauenhäusern in Oberösterrreich zu investieren. Ziel des Landes ist es, ein möglichst regionales Angebot zu schaffen“, sagte VP-Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander.

Darum Renate Mann-Haus

Das Frauenhaus Braunau ist untrennbar mit einem Namen verbunden: Renate Mann. 2008 hat sich die Braunauerin und Sozialdemokratin ein Frauenhaus zum Ziel gesetzt, der Weg dorthin war steinig und mühsam. Seit 2021 sind sämtliche Genehmigungen auf Papier, wenige Monate später starb Renate Mann völlig überraschend. Am Tag der Spatenstichfeier vor einem Jahr hätte sie ihren 69. Geburtstag gefeiert. „Dass wir das so dringend notwendige Frauenhaus errichtet haben, verdanken wir dem unermüdlichen Einsatz von Renate Mann. Wir sind glücklich und dankbar, dass wir in ihrem Sinne durch den Bau des Hauses von Gewalt betroffenen Frauen und Kindern der Region Hilfe, Schutz und Sicherheit bieten können“, sagt Ingeborg Angerer. Die Obfrau des Vereins Frauenhaus Braunau hat mit ihrem Team Renate Manns Herzensprojekt zu Ende gebracht.

Die Errichtungskosten belaufen sich auf zirka 1,5 Millionen Euro, welche zum größten Teil aus der Abteilung Soziales sowie der Abteilung Wohnbauförderung finanziert werden. Das Grundstück ist Eigentum der Stadtgemeinde Braunau. „Es ist ein schöner Anlass, dass wir das Haus seiner Bestimmung übergeben dürfen. Auf der anderen Seite stimmt es mich traurig, dass wir so eine Einrichtung brauchen. Ich habe noch die Zahlen aus Pandemiezeiten im Kopf, in denen die Behörde jeden dritten Tag ein Betretungsverbot oder eine Wegweisung ausgesprochen hat. Das zeigt, wie notwendig dieses Haus ist“, sagt VP-Bürgermeister der Stadt Braunau, Hannes Waidbacher.

Der Ausbau von Frauenhäusern und Frauenübergangswohnungen ist Teil der Frauenstrategie „Frauen.Leben 2030“ und im aktuellen Regierungsprogramm des Landes verankert. In naher Zukunft sollen das Innere Salzkammergut und das Untere Mühlviertel Frauenhäuser bekommen.

Das Frauenhaus in Ried wird – wie berichtet – neu gebaut. Nach dem Spatenstich im Herbst 2022 haben die Bauarbeiten für das Mutter-Kind-Haus mit 12 Plätzen nun begonnen. Derzeit sind die Bagger für die Vorbereitung der Hangsicherung im Einsatz, heißt es auf OÖN-Anfrage aus dem Büro der Frauenlandesrätin Haberlander.



Kontakt: Das Frauenhaus Braunau ist 24 Stunden erreichbar unter Telefon 07722/87700. Weitere Kontaktmöglichkeiten unter www.frauenhaus-braunau.at und per E-Mail office@frauenhaus-braunau.at

