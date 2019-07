Lebensraum Boden: Wasserspeicher und Lebensmittel-Produktionsstätte

"Nur weil es einige Sommer hintereinander gegeben hat, die weniger Niederschläge mit sehr hohen Temperaturen hatten, ist das noch keine Klimaveränderung." Agrarlandesrat Max Hiegelsberger erläutert jedoch weiter: "Die Klimaveränderung bedeutet aber, dass wir es mit permanent steigenden Mitteltemperaturen zu tun haben." Daher begrüßt er das Leader Projekt "Innviertel blüht!", das sich mit dem Lebensraum Boden als Nahrungsmittelproduzent und Hochwasserschutz auseinandersetzt und das kürzlich am Hof der Familie Treiblmeier in Kirchdorf präsentiert wurde.

"Die Zusammensetzung des Bodens ist vielfältig und komplex" so Gerhard Stieglmayr, Obmann des Vereins "Pflanzenbau Innform", dem Träger des Projektes. Durch systematische und gezielte Nährstoff- und Bodenanalytik sollen geeignete Maßnahmen für eine nachhaltigere Landwirtschaft entwickelt und gleichzeitig gegen die Bodenerosion im Innviertel infolge der Klimaveränderung angekämpft werden.

Kernfrage Wasserspeicherung

"Eine der Kernfragen ist dabei die Entwicklung von Maßnahmen, um die Wasserspeicherfähigkeit von Böden zu erhöhen", erläutert Rupert Reich, Pflanzenbauberater der Lagerhausgenossenschaft Innviertel-Traunviertel. Durch die zu erwartende Zunahme an Stark- regenereignissen oder Trockenperioden sei es wichtig, die richtigen Maßnahmen zu setzen.

"Es gibt jetzt schon Monate, da sind wir im Innviertel vergleichbar mit einem Trockengebiet. Darauf folgen aber auch Phasen, in denen wir mit einem niederschlagshohen Gebiet wie Salzburg vergleichbar sind. Für die Kulturen am Feld bedeutet das Stress", so Reich weiter. Ein zentrales Projektthema war daher die Frage, was die Landwirtschaft tun kann, um einerseits die Wasseraufnahme- und Speicherfähigkeit der Böden zu erhöhen und damit zum aktiven Hochwasserschutz beizutragen und andererseits die Erträge zu stabilisieren. "Wir haben hier im Innviertel Böden mit sehr hoher Ertragsleistung und diese Böden sollten produzieren. In meiner Tätigkeit habe ich in den letzten 10 Jahren aber die Erfahrung gemacht, dass die Erträge stark schwanken", erläutert Reich.

Einen der Schlüssel für eine verbesserte Wasseraufnahme fand das Projekt in der optimalen Düngung der Böden: Über 2000 Bodenanalysen wurden dabei gemacht, um den Nährstoffgehalt in Böden zu eruieren.

Was dem Boden gut tut

So zeigte sich, dass bei einem optimalen pH-Wert des Bodens vermehrt Regenwürmer zu finden waren. Diese Tiere durchlüften nicht nur den Boden besser, sondern sorgen durch ihre Gänge für ein besseres Wasseraufnahmevermögen des Bodens, denn: "Die optimale Wasseraufnahme hat ein Boden, wenn er aussieht wie ein Schwamm", erläutert der Bodenanalytiker Johannes Kamptner am Feld. Je mehr Poren ein Boden habe, desto schneller könne das Wasser bei Regen in die Tiefe abgeleitet werden. "Diese rasche Ableitung des Wassers verhindert aber nicht nur Hochwasser, sondern das Wasser verbleibt auch in der Fläche. In Trockenphasen kann die Pflanze dieses Wasser für das Wachstum weiter nutzen", so der Wissenschafter weiter.

Nicht nur die Bodenbewohner begünstigen dieses Bodenverhalten, eine ausreichende Versorgung mit Calcium oder die Vermeidung von physikalischen Verdichtungen durch die Bewirtschaftung spielen auch eine Rolle, ergänzt Hausherr Michael Treiblmeier, der sich neben der Landwirtschaft mit Drohnenanalysen von landwirtschaftlichen Flächen befasst. "Wir haben hier in der Gegend zwischen St. Peter und Suben einen der fruchtbarsten Böden in ganz Österreich", erklärt er die Notwendigkeit der Stabilisierung der Erträge.

Agrarlandesrat Max Hiegelsberger, Schirmherr des Projektes und als Landwirt selbst Mitglied im Verein "Pflanzenbau Innform" zeigt sich enthusiastisch: "In diesem Projekt sehen wir, was Europa kann: Die Unterstützung der ländlichen Entwicklung bewirkt, dass nicht nur die Landwirtschaft profitiert, sondern die Region im Gesamten."