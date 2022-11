Lebenshilfe-Wohnhaus Braunau feiert 20-jähriges Bestehen

2002 eröffnete das vollbetreute Lebenshilfe-Wohnhaus in der Jubiläumsstraße, 13 Bewohner sind schon seit dem ersten Tag dabei und wurden bei der Feier mit bedruckten Polstern und Tassen besonders geehrt.

Bereits im Jahr 1988 eröffnete die Lebenshilfe das erste Wohnhaus für Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung in Braunau – am Kolpingplatz. 2002 wurde in das neu errichtete Wohnhaus in der Jubiläumsstraße übersiedelt. Im Wohnhaus am Kolpingplatz eröffnete daraufhin eine teilbetreute Wohngruppe, 2019 wurde das Wohnangebot der Lebenshilfe um eine weitere teilbetreute Wohngruppe in der Schihanstraße erweitert. Aktuell wohnen 32 Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung in Wohnhäusern der Lebenshilfe in Braunau.

Gemeinsam mit den 35 Mitarbeitern seien die Bewohner in der Jubiläumsstraße ein eingeschweißtes Team. "Obwohl wir so unterschiedlich sind, verstehen wir uns untereinander richtig gut und sind eine große Gemeinschaft", sagt Marc Wimmer. Aufgrund der Konstanz seien auch die Angehörigen gute Bekannte. Aktuell werden noch drei Mitarbeiter für Begleitung und Betreuung mit unterschiedlichem Stundenausmaß gesucht. Auch Quereinsteiger sind willkommen, Infos unter Tel. 07722 62763.