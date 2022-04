Lebenshilfe-Werkstätte bietet sich für Aufträge an

In den Lebenshilfe-Werkstätten werden Arbeitsaufträge für Unternehmen durchgeführt. Im Sog der Coronakrise seien allerdings einige Aufträge weggebrochen, die Lebenshilfe-Werkstätte Eggerding bietet sich nun für neue Auftraggeber an – zur Überbrückung wurden Grillanzünder als neues Produkt lanciert.

Abfüllen, Sortieren, Etikettieren, einfache Montagearbeiten: das sind Aufgaben, die Menschen mit Beeinträchtigung der Lebenshilfe-Werkstätte Eggerding für Unternehmenspartner erledigen. Auch Mitarbeit direkt im Unternehmen im Rahmen der Integrativen Beschäftigung ist ein Modell.

"Menschen mit Beeinträchtigung haben viel Freude an diesen Aufgaben. Seit Corona sind wir aber leider nicht ausgelastet, da wir manche Aufträge durch die Pandemie verloren haben", sagt Michael Fuchs, Lebenshilfe-Werkstättenleiter in Eggerding.

Neben Kooperationspartnern wie SpektraLED in Andorf, Lectra in Taufkirchen, Grüne Erde in Neumarkt und Think in Kopfing ist auch das Start-up "Wormsystems" mit seiner Wurmkiste seit 2019 Auftraggeber der Lebenshilfe-Werkstätte Eggerding. 200 Kilo einer Mineralmischung werden wöchentlich von Menschen mit Beeinträchtigung grammgenau abgewogen, verpackt und etikettiert, außerdem werden Rollen und Zubehör für eine Erweiterung des Produktes abgepackt.

"Uns ist durch die Unterstützung der Lebenshilfe sehr geholfen, intern wären diese Tätigkeiten durch das Unternehmenswachstum schwer abzudecken. Die Lebenshilfe erbringt eine super Leistung und die Zusammenarbeit funktioniert einwandfrei", sagt Martina Eder von der Wormsystems GmbH.

Grillanzünder im Sortiment

Um die Beschäftigten trotz Wegfall von Arbeitsaufträgen auszulasten, hat die Lebenshilfe-Werkstätte ein neues Produkt ins Leben gerufen: Grillanzünder. Das nachhaltige Produkt kann in der 10-Stück-Packung für 3,50 Euro in der Lebenshilfe-Werkstätte Eggerding erworben werden.

"Wir erhalten gute Rückmeldungen zur Funktionalität, die Anzündhilfen werden im Sommer gerne für Griller, in der kalten Jahreszeit für Kaminöfen und ähnliches verwendet", so Michael Fuchs.